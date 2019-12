El billete a la Copa pasa por Jaén

La Copa de España se acerca pero aún no conoce a todos sus participantes. A falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, el Levante UD FS aspira a ocupar una de las ocho plazas. Sin apenas margen de error, ya que los granotas podrían quedar fuera matemáticamente, los de Diego Ríos juegan hoy (21.30 horas) contra Jaén Paraíso Interior, otro de los candidatos. El Pabellón Municipal de La Salobreja reúne a dos clubes que apuran sus últimas opciones de estar en Málaga 2020, tras no aprovechar sus partidos de la última jornada.

Especialmente delicada es la situación levantinista. El conjunto valenciano marcha en la novena posición de la tabla, tan solo un punto por debajo de O Parrulo Ferrol que cierra los puestos clasificatorios del torneo copero. Una derrota hoy del Levante UD FS junto al triunfo de los gallegos dejaría sin posibilidades de repetir presencia granota en la Copa de España.

Precisamente, el cuadro ferrolano fue el último rival levantinista. El empate (4-4) final benefició a los ferrolanos. Sin embargo, los granotas lograron un punto in extremis al igualar –a falta de medio minuto– un 2-4 en contra. No obstante, el Levante UD FS desperdició la coyuntura de depender de sí mismo y auparse por encima de O Parrulo.



Calendario favorable

Movistar Inter y Viña Albali Valdepeñas son los rivales que esperan a O Parrulo Ferrol, algo que debería beneficiar a Levante UD FS, ya que se tratan de uno de los colosos de la LNFS y de la revelación de esta campaña, respectivamente. Mientras que los granotas cerrarán ante AJ Ribera Navarra, decimotercero.

Para ello, Diego Ríos cuenta con todos sus efectivos disponibles. De hecho, el propio técnico lucense opinó en la previa que «hemos ganado en canchas complicadas, ¿Por qué no podemos hacerlo allí?».

Enfrente estará un Jaén PI que aún no perdió en su pabellón y que no cerró su pase a la Copa en la fecha anterior al caer (5-4) ante Osasuna Magna. Los de Dani Rodríguez también tienen mucho en juego, ya que en la jornada 15 viajan a la cancha de Movistar Inter.

?

Por su parte, los clasificados Barça, Inter, Palma Futsal, Valdepeñas y ElPozo Murcia esperan rivales en Málaga 2020. Un formato que no tendrá anfitrión, ya que el BeSoccer Antequera descendió al final del curso pasado. Asimismo, un punto más clasificaría a Osasuna, mientras que el Cartagena podría ser otra amenaza para el Levante FS.