Brutal lesión de un ciclista profesional al ser arrestado

El ciclista Nicolas Dlamini (24 años, Ciudad del Cabo) del equipo NTT Pro Cycling –hasta esta temporada Dimension Data– tiene el brazo fracturado debido a un arresto excesivamente violento en la capital de Sudáfrica que se hizo viral por las redes sociales.





Official Team Statement@nich_dlamini suffers broken arm at hands of SANParks official.



Full Release: https://t.co/bD44mXA7G6 pic.twitter.com/mAiRMxKJ0S — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) December 27, 2019

We are aware of a video in which one of our riders, Nic Dlamini, was involved in an incident in Cape Town earlier today.



He's currently undergoing medical assessment after which we'll be able to provide a full update on what transpired. — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) December 27, 2019

This is the result of Dlamini's arrest for not paying the entrance fee while training around Silvermine. He's due to defend his King of the Mountain title at the Tour Down under in Australia. pic.twitter.com/sSMZ7XFuNM — Lindsay Dentlinger (@metrobabe) December 27, 2019

Tal y como ha confirmado el equipo sudafricano en un comunicado, Dlamini sufrió la fractura al ser detenido por guardabosques delpor no pagar la tasa de conservación del mismo espacio protegido.El incidente fue grabado por un compañero de entrenamiento del ciclista africano y en él se observa como un agente retuerce el brazo de Nicolas Dlamini, pudiendo ser el momento en el que le rompen el brazo. Además,ha denunciado que previamente los guardabosques tiraron de la bicicleta al sudafricano a gran velocidad.En el comunicado,ha asegurado que "Podemos confirmar que el ciclista Nicolas Dlamini sufrió una fractura en el brazo después de ser detenido por funcionarios deen la seccióndel Parque Nacional Table Mountain el viernes. Nicholas fue llevado al, en el que se le realizaron las radiografías y se confirmó que sufrió una fractura en el húmero izquierdo. Después fue transferido a otro hospital local, donde una consulta adicional con especialistas, junto con el departamento médico de nuestro equipo, decidirá cómo tratar la lesión".Asimismo, el conjunto sudafricano ha lamentado los hechos por truncar la temporada del joven ciclista. "importante para él, que estaba entrenando antes de. A sus 24 años acababa de completar un muy prometedor 2019 que incluía su primer Gran Tour, la Vuelta a España , y estaba buscando tener una mayor presencia en grandes pruebas ciclistas. También recientemente formó parte de una delegación que viajó ay pasó un tiempo en el circuito olímpico de ruta con la esperanza de hacer realidad un sueño y ser seleccionado para el equipo de Sudáfrica en los Juegos", ha continuado el comunicado del antiguoDlamini es un ciclista que ha crecido en el propio equipo sudafricano y que ya había debutado en la Vuelta a España y se coronó en la montaña delen 2017.