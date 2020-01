Deshazte de los complejos al hablar inglés con Number 16

La comunicación oral inmersiva y otros métodos de aprendizaje como claves para el éxito.

El 2020 trae consigo el comienzo de un año nuevo lleno de buenos objetivos. Desde ir al gimnasio hasta dejar de fumar o comportarnos mejor con las personas que queremos. Pero uno de los propósitos más populares entre los españoles es aprender o mejorar el nivel de inglés.

¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que los españoles son los que peor inglés hablan de Europa? «No saben pronunciar» o «no entienden las canciones en inglés ni las series en versión original» son solo algunos de los estereotipos más comunes.

Y es que, aunque España sigue a la cola de Europa en nivel de inglés, está en nuestras manos revertir esta situación y liberarnos, de una vez por todas, de los complejos a la hora de poner en práctica el idioma.

La propuesta de Number 16, "el único" centro en que aprender este idioma con la máxima garantía de calidad y eficacia, permite a los futuros políglotas aprender el idioma británico a través de cursos grupales en cualquiera de sus múltiples centros distribuidos en las provincias de Valencia, Zaragoza, Madrid y próximamente en Bilbao.

Además, antes de iniciar el increíble proceso de descubrir y perfeccionar una lengua, en Number 16 se realizan pruebas gratuitas de nivel para iniciar el nuevo curso en función de los conocimientos previos de cada persona.

Atrévete a hablar inglés

El inglés es la lengua materna de más de 360 millones de personas y el segundo idioma de 500 millones más en todo el mundo. Poseer destreza en este idioma e incorporarlo a la rutina diaria ofrece a sus hablantes un sinfín de ventajas. Desde el punto de vista laboral hasta el personal, el conocimiento y uso del inglés traza un horizonte de posibilidades en el que no existen las barreras.

Por ello, plantear un modelo de estudio adecuado resulta fundamental para garantizar el éxito en la adquisición y adopción del idioma. Así, se deben tener en cuenta factores que van desde que las clases sean impartidas por profesorado nativo hasta requerir que los maestros tengan la titulación homologada pertinente o si las lecciones se realizarán de forma presencial o vía online.

Método propio con profesores nativos

Con una década de experiencia enseñando el idioma más estudiado del mundo, la academia Number 16 se caracteriza por emplear un método de calidad que garantiza la excelencia del aprendizaje. Así, desde el centro defienden que su objetivo es que las personas "consigan pensar en inglés para poder hablarlo con seguridad y fluidez".

Para ello, su apuesta es firme: el alumnado tiene que vivir una inmersión total en el idioma. De este modo, sus clases son 100 % en inglés y están impartidas por profesores nativos de hasta nueves nacionalidades distintas. Y es que, tras analizar durante años las carencias y dificultades que encontraban sus alumnos en los métodos de enseñanza tradicionales, decidieron invertir el proceso de aprendizaje y establecer que "primero la práctica, después la teoría".

A través de la repetición y la introducción progresiva de vocabulario y estructura gramaticales, los alumnos y alumnas no solo aprenden a escribir con corrección, sino que mejoran su pronunciación. Así, el primer paso para el centro es escuchar y hablar. El segundo, repasar y asimilar y, como no hay dos sin tres, el tercero es leer y escribir.

Un plan de aprendizaje al alcance de particulares y empresas, grandes y también pequeños, ya que en Number 16 te ayudan a dejar atrás tus complejos sea cual sea tu nivel de inglés, edad u objetivo con el idioma, porque siempre hay oportunidades para lo que es verdaderamente importante.

Así, el alumnado podrá encontrar diversas facilidades para avanzar con la formación gracias a una amplia flexibilidad horaria en todos sus megacentros, pues su horario es de 08:00 horas a 22:00 horas de lunes a viernes y de 09:00 horas a 14:00 horas los sábados.

Number 16 València

Con tres academias ubicadas en Madrid y dos en Zaragoza, el siguiente destino de la geografía española en que se instala Number 16 es València, que cuenta con un centro en la céntrica calle La Paz.

La academia abrió sus puertas en la ciudad en septiembre de 2018. Desde ese momento, los valencianos han podido aprender inglés a través de diferentes vías como clases grupales, aulas one to one, speaker corners para actividades o espacios específicos de enseñanza, entre otras alternativas.