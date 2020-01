Los 'Hispanos' se estrenan venciendo a Portugal

España logró una trabajada victoria (30-25) ante Portugal que resistió hasta el ecuador de la segunda parte del primer encuentro de los Hispanos en el 45 Torneo Internacional de España - Memorial Domingo Bárcenas, último test antes del Europeo que se disputará entre el 10 y el 26 de enero en Austria, Noruega y Suecia.





España empezó con problemas para encontrar posiciones de lanzamiento ante la férrea defensa portuguesa mientras el lusocomenzó muy inspirado con tres tantos en apenas cinco minutos.Este inicio no convenció al seleccionador español,, que pidió pronto un tiempo muerto para tratar de reconducir la situación con un 2-5 en contra en el electrónico.A pesar de la buena actuación del portero portugués,, los Hispanos recortaron rápidamente la distancia en el marcador y antes de llegar al ecuador de la primera parte ya habían igualado el encuentro (8-8), concomo líder en el ataque español.Tras el empate, Portugal siguió llevando la iniciativa en el marcador y no fue hasta casi el final de la primera mitad cuandose puso por primera vez por delante (16-15), aunque los portugueses no se vinieron abajo y lograron firmar tablas al final del primer periodo (17-17).La segunda parte se inició con la misma igualdad con la que habían terminado los primeros 30 minutos, pero con un juego algo más trabado, especialmente en el apartado ofensivo, con varias imprecisiones en la circulación del balón en ambos equipos.Sin embargo, poco a poco el cansancio pareció hacer mella en la defensa portuguesa y losaprovecharon su momento para conseguir una pequeña renta (23-20).La defensa española se mostraba cada vez más sólida y estaba apoyada por un destacadobajo los palos. A falta de diez minutos para concluir el encuentro España se marchó definitivamente en el marcador y finalmente se alzó con el triunfo con un claro 30-25.Después de esta victoria el combinado español se medirá en la segunda jornada del, mañana sábado, a partir de las 18.00 horas, tras el partido que enfrentará a Portugal y Rusia.30 - España (17+13): Pérez de Vargas (p), Ferrán Solé (1,1p), Jorge Maqueda (6), Alex Dujshebaev (4), Julen Aguinagalde (1), Joan Cañellas (-) y Ángel Fernández (3) -siete inicial- Rodrigo Corrales (p), Raúl Entrerríos (2), Daniel Sarmiento (-), Iosu Goñi (-), Adrián Figueras (3), Viran Morros (1), Aleix Gómez (2,1p), Aitor Ariño (2), Gedeón Guardiola (1), David Fernández (1), Daniel Dujshebaev (1) y Sergey Hernández (p).25 - Portugal (17+8): Quintana (p), Portela (5), Ferraz (3), Salina (2), Borges (1), Magalhães (4) y Branquinho (1) -siete inicial- Humberto Gomes (p), Martins (3), Moreira (-), Rui Silva (-), Rocha (-), Areia (1p), Antunes (2), André Gomes (1), Frade (2), Cavalcanti (-) y Capdeville (p).Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-7, 9-9, 10-11, 13-15, 17-17 -descanso- 19-19, 21-20, 24-21, 26-22, 29-24 y 30-25 (final).Árbitros: Lars Geipel y Marcus Helbig (Alemania). Excluyeron dos minutos a Virán Morros y Gedeón Guardiola de España y a Borges y André Gomes de Portugal y mostraron cartulina amarilla a Virán Morros por España y a Salina por Portugal.Incidencias: Partido correspondiente al 45 Torneo Internacional de España (TIE) -Memorial Domingo Bárcenas, preparatorio para el Campeonato de Europa de Balonmano, disputado en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega ante unos 2.000 espectadores.