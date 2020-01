Felipe Orts revalida como campeón de España de ciclocrós

El ciclista valenciano del Teika UCI Team, Felipe Orts, cumplió con los pronósticos y se impuso con solvencia el pasado domingo en la prueba elite del Campeonato de España de ciclocrós que se disputó en Pontevedra. El ciclista más fuerte de la escena nacional no falló y dominó su carrera en el circuito de la Isla de las Esculturas, donde volvió a proclamarse campeón de España doce meses después.

La manga élite masculina, que fue la encargada de poner el cierre al Campeonato de España 2020, contó con una participación de lujo, ya que junto a los mejores especialistas del país se alinearon destacados ciclistas de carretera como Gorka Izagirre o Daniel López Parada, así como el vigente campeón de España de BTT XCO David Valero. Un plantel de lujo que no fue suficiente para detener al líder del Teika UCI Team. Desde el giro inicial el de La Vila Joiosa demostró porque se encuentra instalado en la actualidad entre los diez primeros del ranking mundial de la UCI.

El alicantino rompió la carrera de salida, mientras se formaba un grupo por detrás con Suárez, Junquera, Esteban, Izagirre e Iglesias. La ventaja del corredor del Teika UCI Team aumentó lentamente en las vueltas venideras hasta alcanzar los 15 segundos, mientras por detrás Izagirre, Esteban y Suárez, que se asestaban un sinfín de ataques, mantenían una durísima pugna por los puestos de podio.

Tras las nueve vueltas al circuito, Felipe Orts obsequió con su ya habitual caballito al numerosísimo público que se concentró en la línea de llegada. Con 34 segundos de margen se proclamó campeón de España por quinta vez en su trayectoria. "Hemos podido revalidar el título nacional, pero sabíamos que en una prueba tan importante sería difícil a pesar de que llegaba en un buen momento. Los rivales han demostrado que iba a ser muy difícil abrir hueco, pero me he encontrado muy bien, no he cometido fallos ni he tenido averías, y estoy contentísimo de llevarme a casa el maillot de campeón de España", explicó el de la Marina Baixa tras colgarse el oro y colocarse el maillot rojigualdo.

Inguanzo, plata sub23

La de Felipe Orts no fue la única medalla de Teika UCI Team en Pontevedra. En la manga sub23, disputada también el domingo, el cántabro Gonzalo Inguanzo tiró de garra y pese a los dolores de espalda que arrastra consiguió encaramarse a la segunda posición del podio, sólo superado por el orensano Iván Feijoo.

Muy cerca se quedó la valenciana Sara Bonillo de sumar una tercera medalla para Teika UCI Team. La joven ciclista de Sueca rodó en tercera posición buena parte de la prueba sub23 femenina pero al final fue superada por la vasca Paula Suárez y relegada al cuarto lugar, un excelente resultado ya que Bonillo se encuentra en su primer año como sub23.