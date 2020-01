El CAU Valencia derrota a Les Abelles

Jornada de derbis en División de Honor B, pero con uno mayúsculo. En Quatre Carreres un líder invicto, Les Abelles, recibía este domingo a un CAU Valencia pletórico y dispuesto a todo, y que el anterior fin de semana llegó a dormir líder el sábado.

Este domingo llegaban con cinco puntos de desventaja, y solo la falta del bonus debido al ajustado y corto marcador impidió al CAU, que ganó por 5-7 bajo la lluvia, desbancar del liderato a los abejorros, todavía por encima aunque con solo un punto de ventaja. Con este resultado, y el del grupo C que enfrentaba también al primero contra el segundo, ya no queda ningún equipo invicto, pues el Jaen puso fin a la racha del Industriales Las Rozas (33-28).

El CAU Valencia se afianza en puestos de playoffs (se clasifican los dos primeros más los dos mejores terceros de los tres grupos de División de Honor B), tras ganar un partido marcado por la lluvia, la tensión y la intensidad. Un espectáculo emocionante que ni el mal tiempo evitó. Intenso, donde los dos equipos demostraron su capacidad de sacrificio y donde el CAU consiguió acabar con la imbatibilidad de su rival esta temporada, algo que ya acarició en la primera vuelta (26-30).

El choque empezó con los dos equipos trabajando duro y controlando a su rival. De hecho, el marcador no se movió hasta el minuto 21 con ensayo de Abelles en una buena jugada de su delantera. A ese ensayo que no trasformó Abelles respondió el CAU de la misma manera. Un buen mol acabó con ensayo de Joshua Greer y además Junior no erró a la hora de transformar. Al descanso se llegó con 5-7.

Los segundos 40 minutos fueron espectaculares. Empezó el CAU acorralando a su rival en su 22 y buscando con ahínco un nuevo ensayo. Lo pudo conseguir en un par de ocasiones pero se defendió bien Abelles. Mediada la segunda parte el equipo local encontró una vía de escape y llevo al CAU hasta su línea de ensayo para buscar anotar.

Pero apareció en ese momento el espíritu de equipo y los constates ataques de los delanteros de Abelles eran parados por la defensa del CAU. Movió con inteligencia el banquillo César Camusso, y el resultado fue una victoria de coraje y calidad. Ricky Andrew valoró una importante victoria «en un gran partido por parte de los dos equipos». «Muy satisfecho con el equipo y con el trabajo defensivo. Con el tiempo que hacía y la lluvia la clave es la defensa, y cuando ellos nos han apretado mucho en nuestra línea de cinco, hemos sabido sufrir y pelear para ganar el partido», añadió.

Los otros tres equipos valencianos del Grupo B jugaron el sábado, con un derbi autonómico anticipo del partidazo de la jornada aunque con solo un color, el de La Vila, que venció 0-64 en su visita al Andemen Tatami en el río. Segunda derrota consecutiva de los de la capital del Turia, que no acaban de escapar del penúltimo lugar, y La Vila que sigue acechando al tercer clasificado Fénix. El RC Valencia perdió en su visita al Babarians Calvià en un partido en el que los valencianos dieron la cara (45-27).

La próxima jornada dos nuevos derbis de altura. El sábado 25 se medirán RC Valencia y Tatami, y el domingo La Vila y Les Abelles. Por su parte, el CAU recibirá el sábado al Sant Cugat.