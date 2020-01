Fichaje en el Levante UD

El Levante UD FS ha anunciado el fichaje del pívot Sebastián Vargas 'Chano' hasta final de la presente temporada procedente del Jaén Paraíso Interior.

El jugador jerezano, de 32 años, llega al Levante UD FS tras haber jugado en el conjunto jienense diecisiete encuentros, en los que ha marcado dos goles.

Chano, que también ha militado en el Nápoles italiano y O'Parrulo Ferrol, entre otros equipos, completará la plantilla de Diego Ríos hasta final de curso.

El nuevo futbolista del Levante UD FS, Sebastián Vargas 'Chano', admitió este jueves que su llegada al equipo valenciano se cerró por su deseo de abandonar el Jaén Paraíso Interior porque no disfrutaba de los "minutos que quería".

"En Jaén no estaba teniendo los minutos que quería y necesitaba salir, necesitaba jugar. Contactó conmigo el entrenador, he coincidido con él en algún equipo y sé como trabaja y lo que me va a pedir", dijo Chano en una entrevista en el canal de televisión del Levante.

Chano, que jugará en València hasta final de la presente temporada , explicó que llega con una gran ilusión y ve en una buena dinámica a su nuevo equipo. "Me han acogido muy bien y tengo muchas ganas de empezar a competir y de sentirme uno más", comentó.

"Esperemos que sea una segunda vuelta bonita. La línea del equipo está siendo buena y si se mejora un poco en casa, creo que se puede entra en 'play-off' bien", agregó.

