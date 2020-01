València decide los primeros títulos de la temporada

Los ocho mejores clubes femeninos y masculinos del atletismo español se dan cita este sábado, 1 de febrero en el Palau Luis Puig, escenario del Campeonato de España de Clubes en Pista Cubierta. La antigua Copa del Rey y de la Reina, rebautizada ahora como Copa Iberdrola, contará un año más con el Valencia Club de Atletismo como anfitrión. Las de Blanquer buscarán su 26º título en la competición copera aunque el otro representante de la Comunitat Valenicana, el Playas de Castellón, junto al FC Barcedlona, no se lo pondrán fácil en una de las cometiciones que se antoja más igualada y abierta de las últimas temporadas. El Playas también competirá en categoría masculina donde también estará el tercer representante del atletismo valenciano, el Fent Camí Mislata.

La competición se presentaba este miércoles 29 de enero en la sede de la Fundación Deportiva Municipal con la presencia de la concejala de deportes de València, Pilar Bernabé; el presidente del Valencia CA, Rafa Blanquer; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, y José Peiró, director técnico de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

Rafa Blanquer auguró una competición "disputadísima", y recordó la agónica victoria lograda por su equipo el año pasado en San Sebastián donde "Playas, Barça y nosotras llegamos a la última prueba, el relevo 4x400 con tan sólo un punto de diferencia". En aquella ocasión, el título se lo llevaban las valencianas que, por tanto, defienden el título este sábado. El Valencia CA buscará su vigesimosexta Copa: "siempre que se ha disputado en casa hemos ganado por lo que espero que el Luis Puig vuelva a ser talismán. Con la igualdad que hay actualmente, competir en casa es cierto que supone una presión extra pero eso a mis atletas les motiva". El presidente del Valencia CA reconoció que le había costado hacer la lista de convocacas y de hecho, hasta este mismo miércoles no tenía claro el equipo: "teníamos varias dudas por problemas físicos". Blanquer no quiso señalar ninguna prueba en especial como clave de la competición: "todas son muy importantes, todas me quitan el sueño. En pista cubierta sólo hay 13 pruebas por lo que un fallo en una puede ser letal. Confío en que las atletas que tenemos en el primer puesto del ránking de sus pruebas se lleven la victoria", afirma el veterano técnico que huye de la etiqueta de 'favoritas' :"sobre el papel ahora mismo tienen mejores resultados Barça y Playas, pero otra cosa es lo que pase en la pista. Este año nosotras, por presupuesto, no hemos podido hacer fichajes, conservamos el mismo equipo del año pasado".



La concejala de deportes, Pilar Bernabé destacó la importancia de que València vuelva a acoger una competición del nivel del Campeonato de España de Clubes: "esto es gracias al esfuerzo y dedicación de un club como el Valencia Club de Atleismo. Contamos además con un escenario referente como es el Luis Puig. Este año vamos a celebrar en València más de 150 acontecimientos deportivos".

José Peiró, director técnico de la FACV resaltó el apoyo de la Federación a esta competición: "que se celebre en el Luis Puig es una gran satisfacción ya que se trata de la prueba de máximo nivel nacional de clubes en Pista Cubierta. Para la FACV es un orgullo tener a tres representantes como son el Valencia CA, Playas de Castellón y Fent Camí.

El director general de Deportes, Josep Miquel Moya reiteró la apuesta de "València por el turismo deportivo" y deseó "mucha suerte" a los clubes valencianos".

La competición comenzará a las 15:05 y se prolongará hasta las 21:00 horas. Primero entrarán en acción los hombres, de 15:00 a 18:25 horas, mientras que la competición de mujeres se celebrará de 17:30 a 21:00 horas.