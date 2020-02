"Un problema cardíaco me hace dejar el balonmano"

El extremo zurdo internacional y capitán del Barça, Víctor Tomás, ha comunicado este lunes que abandonará el balonmano al final de la temporada porque se le ha detectado un problema cardíaco.

"Se me ha detectado un problema cardíaco que se ha ido agravando durante años y esto me puede afectar en no hacer una vida normal como desearía y anuncio que me retiro del balonmano profesional a final de esta temporada", dijo un emocionado Tomás, acompañado del presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu.

"Quiero llevar una vida normal en el futuro y no tengo otra decisión que dejar el deporte profesional", añadió el jugador, visiblemente emocionado ante la atenta mirada de sus padres, hermana, mujer y todo el equipo de balonmano del FC Barcelona, así como extécnicos de la casa, como Valero Rivera, entre otros.

También explicó que el club le había comunicado que quería llegar a un acuerdo "para una nueva renovación, porque yo quería seguir jugando. Y pido disculpas por no haber podido explicar antes mi situación".



Lesión coronaria agravada

El jugador tiene una lesión coronaria que se llama bloqueo aurículo-ventricular y el pasado verano se le detectó que se había agravado y esto le iba a impedir tener una vida normal o hacer deporte normal, no ya de competición.

"Mis últimos 23 años de mi vida han sido como un sueño. Entré en el club con 12 años, he vivido momentos felices, como levantar la Copa de Europa como capitán en 2015 y también decepciones, pero lo más importante ha sido estar en el club más importante del mundo". aseguró el jugador.

"Siempre he intentado ser digno conmigo mismo y acepté la responsabilidad de ser capitán tanto con el brazalete en la pista como fuera de ella. Ahora voy a luchar hasta el final de la temporada para lograr los grandes objetivos fijados en esta temporada", remarcó.

En cuanto a su carrera, se ha sincerado al señalar que el balonmano "me lo ha dado todo en mi vida. Formé parte del Dream Team, teniendo como jugadores de referencias a Ortega y Guijosa. Y eso para un chico de 16 años que entra en un vestuario profesional es algo muy grande".

En su dedicatoria, Víctor Tomás hizo especial mención a Valero Rivera y a Daniel Saric por estar en el acto y a todos los que han ayudado en el balonmano. "Gracias a Barbeito y Ricard Franch por enseñarme lo que representa el Barça. Gracias Valero por darme confianza a los 17 años. Has sido mi padre deportivo y siempre me he sentido querido y valorado por ti".

También se ha dirigido a su actual entrenador, Xavi Pascual, al que agradeció por "la relación personal y profesional que hemos tenido estos años y darme la oportunidad de ser capitán del equipo".

Finalizó los agradecimientos a sus padres y a su esposa, por todo el apoyo que le han dado siempre. A su esposa le ha dado las gracias por "haber sufrido mis manías, ayudarme cuando más lo he necesitado y hacerme mejor como persona y deportista".

El presidente Josep María Bartomeu destacó "la honestidad e integridad que has demostrado en tantos años que has dado de tu vida por el Barça, superando todas las expectativas puestas en ti. Lamentamos que hayas tenido que dejarlo de esta manera".

"Y has superado todas las expectativas puestas en ti y eres un referente de este club y, con 67 títulos, eres el tercer jugador del club con más títulos. Retiraremos la camiseta con tu número 8 y pasarás a formar parte del 'staff' técnico de la sección", le comunicó Bartomeu.

La conferencia de prensa discurrió en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la presencia del presidente del club, Josep María Bartomeu, la primera plantilla azulgrana los padres del jugador, Carlos Tomás y Montse González, junto a su hermana Carla y la esposa del jugador, Helge Bolstad.

También asistieron Valero Rivera, exentrenador azulgrana y seleccionador nacional de catar, además de exjugadores como Andrei Xepkin, Enric Masip, Daniel Saric, Valero Rivera Jr. el jugador de la sección de baloncesto Pierre Oriola y el capitán del equipo de hockey patines, Aitor Egurrola, entre otros.

