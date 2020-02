Pogacar vence en la etapa reina y es el ganador virtual de La Volta

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates, ha sido el gran triunfador de la etapa reina en la 71ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell en una jornada espectacular con un final apasionante en la inédita Sierra de Bernia en Altea. Asimismo, es el líder y vencedor virtual a falta tan sólo de una etapa para que finalice la VCV 2020.

En este sentido, el ciclista esloveno ha dicho que es una gran alegría el triunfo: "Ha sido una subida muy dura, no la conocía ya que no he tenido oportunidad de entrenar antes, pero el equipo ha funcionado muy bien". "El plan era controlar la carrera y atacar en del momento adecuado y eso he hecho", ha añadido el joven esloveno que tiene previsto estar en la próxima edición de la Paris- Niza y en el Tour de Francia.

La jornada se presentaba con un exigente trazado de 170 kilómetros por el interior de Alicante desde la localidad de Calpe hasta el entorno espectacular de la Sierra de Bernia en Altea con un recorrido que incluía cuatro puertos de montaña. En los primeros 17 kilómetros siete corredores conseguían escaparse Declercq (DQT), Van Avermaet (CCC), Van Hooydonck (CCC), Duval (ALM), Serrano (CJR), Cubero (BBH) y Carboni (BCF). Hasta que Cubero del Burgos BH era absorbido por el pelotón encabezado por las filas del Mitchelton Scott.

La carrera continuaba con la escapada compuesta por Declercq (DQT), Van Avermaet (CCC), Trentin (CCC) y los dos españoles Bilbao (TBM) y Carboni (BCF) que coronaban el Alto de Benimatell (2ª categoría) en primeras posiciones con 2 minutos y 10 segundos de ventaja del pelotón que seguía encabezado por el Mitchelton Scott.

En la subida al tercer puerto de montaña de la etapa (Confrides 2ª categoría) se mantenía la diferencia del pelotón con los seis corredores en cabeza de carrera en 2:40. El corredor español Gonzalo Serrano (CJR) coronaba los puertos de Coll de Rates y Confrides en primer lugar,lo que le garantizaba el maillot de rey de la montaña, manteniéndose la situación de la carrera sin cambios con una diferencia del pelotón con la fuga del día de 2:52. En el descenso del cuarto puerto de montaña de la jornada el Alto de Tudoms (2ª categoría) se mantenían en cabeza de carrera Declercq (DQT), Van Avermaet (CCC), Trentin (CCC) y los dos españoles Bilbao (TBM) y Carboni (BCF) con una diferencia del pelotón con la escapada de 1:50.

En los últimos 50 kilómetros, los corredores del UAE y del Mitchelton asumían el control del pelotón y el grupo de fugados encabezado por Van Avermaet y Trentin del CCC mantenían su ritmo a 2:12 de diferencia, antes de afrontar el ascenso final de etapa de la Sierra de Bernia, de primera categoría, ascensión inédita en grandes pruebas y de una dureza extraordinaria, con algunas rampas superiores al 20% de desnivel. Poco después la diferencia entre el pelotón y la fuga integrada por Declercq, Van Avermaet, Van Hooydonck, Bilbao, Serrano y Carboni se reducía a 1:35 y poco a poco disminuía aún más conforme avanzaba la etapa por los duros repechos de la Sierra de Bernia hasta llegar a tan sólo 45 segundos de diferencia entre la fuga y el pelotón liderado por el equipo Milchelton.

El durísimo ascenso final ha dictado sentencia, la ventaja para los hombres de la fuga era sólo de 33 segundos en el comienzo del puerto con tres ciclistas en cabeza de la carrera Declercq, Van Avermaet y Pello Bilbao. Finalmente los escapados eran neutralizados salvo el olímpico Van Avermaet que subía en solitario seguido muy de cerca por la cabeza pelotón formada por Kwiatkowski, Pogacar, Haig, Valverde. Sin embargo, a 2 kilómetros de la final la carrera se agrupaba y Tadej Pogacar atacaba y marchaba en solitario, mostrando su gran potencial en su debut en la 71ª VCV, y se alzaba con su segundo triunfo en la ronda valenciana. Con tan sólo 21 años, estamos ante una realidad contratada. El esloveno tiene madera de campeón.



Doble jornada este domingo

Estedomingo se celebrará la II Vuelta CV Féminas con salida desde el Ayuntamiento de Paterna, a las 09:00 horas y llegada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a las 11.30 horas, con un recorrido de 97,7 km el mismo circuito de la quinta y última etapa de la Vuelta CV.

Asimismo, la última etapa de la 71ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, también saldrá desde Paterna a las 13:30 horas y una vez en Valencia recorrerá las calles de la ciudad para finalizar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Clasificación 4ª etapa provisional:

1º Tadej Pogacar

2º Wout Poels

3º Tao Geoghegan

4º Daniel Martin

5º Jack Haig



Clasificación general provisional:

1º Tadej Pogacar 4:22

2º Wouter Poels +00:06

3º Hart Geoghegan m.t

4º Daniel Martin m.t

5º Jack Haig m.t