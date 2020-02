La Volta suspende el homenaje a Alejandro Valverde

El director de la Volta a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero, señaló a los medios tras la conclusión de la 71 edición, en la que se proclamó vencedor el ciclista esloveno Tadej Pogacar, que tras el ascenso de este año a la categoría ProSeries ahora disponen de tres años para asentar la carrera y ver si pueden dar el salto definitivo después a World Tour.

"Dar un paso adelante siempre es beneficioso para la organización, tener el reconocimiento de la UCI y haber subido en cuatro años. La gente está más que satisfecha con la organización. Lógicamente los medios económicos son los que son, con la subida de categoría aumenta el gasto en casi un 30 por ciento pero para eso estamos, para consolidarnos en ProSeries. Tenemos tres años para poder asentar la carrera y luego veremos si podemos dar el otro salto de gigante", apuntó.

Sobre el ganador de la Vuelta de este año, indicó de Pogacar: "Creo que decir que es el futuro es mentir, es ya el presente. Se está demostrando que lo que hizo el año pasado no fue un haz de luz".

"Tiene un futuro brillante y cuando hablas con él, a pesar de su edad tan temprana, mentalmente va muy por delante del resto. Es un hombre muy concentrado, muy preparado y eso también ayuda a estar como está delante", prosiguió.

Tras dos ediciones seguidas sin victorias de etapa de corredores españoles, Casero apuntó entre las posibles razones a que "el problema a lo mejor es que hay muchos españoles esparcidos en muchos equipos y es más complicado. Ahora estamos pagando esos diez años de sequía, de falta de carreras, de patrocinadores y esperemos que hayan sido solo estos dos años y que a la tercera vaya la vencida".

Sobre el desarrollo de la carrera, comentó que este año los corredores han rodado a mucha velocidad. "Todas las etapas han llegado con casi diez minutos de adelanto sobre el horario previsto y hoy han volado. Hemos tenido muy buena climatología, los corredores conocían las carreteras porque hace ya unos meses nos estaban pidiendo los archivos para estudiarlos y eso hace que vayan mucho más rápidos", argumentó.



Sin homenaje a Alejandro Valverde

A pesar de que la organización había anunciado que tenía previsto homenajear al término de esta edición al ciclista Alejandro Valverde, del Movistar Team, ante su posible retirada al final de esta temporada y por haber sido el corredor que más veces ha ganado la ronda valenciana, Casero apuntó que finalmente no se ha llevado a cabo ante la incertidumbre sobre el futuro del corredor murciano, que rozó el triunfo en la etapa que finalizó en Cullera.

"No sé si se retira, depende de él. Nosotros lo habíamos previsto, al final todo apunta a que puede seguir el año que viene también, así que lo guardaremos y el año que viene se lo daremos", señaló.

De cara a la próxima edición, avanzó que mantendrán una etapa con llegada en alto dura y que recuperarán una contrarreloj, tras no haberse celebrado ninguna este año.

"No haber tenido este año ninguna contrarreloj ha sido una decisión personal y el resto de la organización me lo ha echado en cara. Es verdad que las cronos son espectaculares, se puede ver a los corredores uno por uno, con un material que normalmente no lo volveremos a ver en la Comunitat Valenciana. El año que viene vamos a intentar cuadrarlo para que haya una", concluyó.