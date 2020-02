Este jueves, gratis, la Crónica del Deporte Valenciano 2019

Rugby, hockey, gimnasia, natación, vela, voley-playa, ajedrez, remo, piragüismo, pádel, frontenis, tenis de mesa, golf, judo, karate, taekwondo, patinaje, caza, halterofilia, boxeo, billar, squash, bádminton, motociclismo, deporte adaptado, fútbol sala, triatlón, béisbol, kárate, atletismo, balonmano, baloncesto, pilota valenciana, ciclismo, automovilismo, tenis y también fútbol, tanto masculino como femenino. La Crónica del Deporte Valenciano 2019 llega un año más para poner en valor a todos los protagonistas que destacaron a lo largo de 365 días llenos de pequeñas y grandes historias, un ejemplar de 72 páginas a todo color que se entregará totalmente gratis este jueves día 20 de febrero con los periódicos Superdeporte, referencia del deporte valenciano, y Levante-EMV. Títulos, récords, esfuerzo, superación€ Un repaso a todo lo más destacado que dio de sí el año 2019 en la llamada Comunitat de l'Esport.

En la presente edición la portada y el contenido estrella de la Crónica giran alrededor del tenis, en un año marcado por el adiós a la competición profesional de uno de los más grandes de la historia. Natural de Xàbia, David Ferrer no solo consiguió llegar y mantenerse durante años en la élite de un deporte súper competitivo, además, como lo han demostrado los innumerables homenajes que ha recibido en los últimos meses, su carácter y humildad le han convertido en un personaje querido a todos los niveles. Junto a él, su relevo natural en la parte alta de la clasificación ATP no es otro que Roberto Bautista, otro personaje que a su talento natural añade un plus que le hace también especial. Completamos el repaso con la nueva generación de jóvenes llamados a ser los futuros Ferrero, Ferrer y Bautista en el panorama del tenis mundial.

El Maratón de València, consagrado ya entre los mejores y más rápidos del mundo, un histórico 10K con récord mundial en el año de su despedida, la Eurocup del Valencia Basket y la clasificación para la Euroliga y también la Eurocup Women del equipo femenino, el adiós después de once temporadas de una leyenda como Rafa Martínez, el regreso a la élite del Fertiberia Port de Sagunt en balonmano, los 25 podios de los pilotos valencianos en el último mundial de motociclismo con Jorge Navarro, Iker Lekuona, Arón Canet, Jaume Masiá, Héctor Garzó y Sergio García, las dos caras valencianas en la Fórmula Uno Femenina, Marta García y Nerea Martí, los éxitos de Felipe Orts instalado en el top-10 del ciclocross mundial, las medallas y el título europeo de Sebastián Mora en la pista, los innumerables logros de los atletas del proyecto FER en un año clave antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, la gran final del Individual entre Soro III y Genovés II, el Foro Campeonas que SUPER celebró en el trinquet de Pelayo. Y, cómo no, el histórico Centenario del Valencia CF culminado de manera extraordinaria con la conquista del la Copa del Rey en la final del pasado 25 de mayo en Sevilla.

Todo esto es la Crónica del Deporte Valenciano 2019, un gran trabajo editorial con una selección de las mejores imágenes del año que ahora ponemos en manos de todos los lectores. Este jueves 20 de febrero gratis con cada ejemplar de SUPER y Levante-EMV, diario deportivo de la Comunitat Valenciana.