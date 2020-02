Àlvar Gimeno regresa para el XV titular ante Rumanía

El valenciano Àlvar Gimeno, ex del CAU y actual centro del AS Béziers Hérault francés, vuelve a jugar este sábado con la selección española tras ser operado con éxito el 8 de enero de una lesión vascular en su gemelo derecho, en el que tenía una arteria atrapada por una rama muscular.

Con 22 años y tras reaparecer con su equipo en la pasada jornada, Santi Santos, seleccionador español, no se lo ha pensado dos veces y ha vuelto a llamarle para la tercera jornada del Campeonato de Europa, en la que este sábado afrontará un duro encuentro ante Rumanía en el Estadio Municipal de Botosani (14:00 horas, Teledeporte).

Àlvar Gimeno, que no jugaba con la selección desde noviembre ante Hong Kong, ha sido anunciado en el XV titular, en una convocatoria en la que también figura su paisano de L'Eliana y como él ex del CAU, Vicente del Hoyo.

El propio Àlvar Gimeno aseguraba estar ilusionado ante su vuelta al XV del León tras perderse la gran victoria en Rusia, y el duelo ante Georgia, favorita, en la Complutense, que se saldó con derrota. «El ambiente en la selección es espectacular, me llevo bien con todo el mundo y me hace mucha ilusión jugar al lado de todos y partirme los hombros, que no me la creo. Me moría de ganas, estaba estos meses con una envidia sana. La operación fue genial, un éxito, en el Hospital Peset en Valencia, me ayudaron muchísimo, y la recuperación en Béziers genial, así he podido estar listo pronto para venir lo antes posible», comentó en declaraciones al portal de la Federación Española de Rugby (FER).

Respecto al rival, Àlvar no se fía de una Rumanía que suma dos derrotas, por lo que espera un partido duro aunque con opciones para España si mantiene la intensidad de sus anteriores partidos. «En Rumanía espero la misma intensidad que en todo el Europeo. Intentar sumar mi parte a la selección y poder competir al nivel de esta Rumanía, que aunque haya tenido dos derrotas va a estar muy fuerte en este partido en su campo y ante su gente».

Gautier Gibouin liderará al XV del León en busca de la tercera victoria consecutiva ante Rumanía, tras sus dos últimos duelos directos en Madrid, en ausencia del capitán Fernando López, lesionado la pasada semana ante Georgia. Entre las novedades está Àlvar Gimeno pero también Thierry Futeu, Juan Pablo Guido, José Díaz y Baltazar Taibo.



El liderato en juego en el grupo B de División de Honor B

Recta final de la fase regular de la División de Honor B en el grupo B. A falta de cuatro jornadas para conocer los equipos que irán a los playoffs de ascenso, el liderato está en juego este sábado con el duelo más que interesante en Zaragoza entre el CAU València, primer clasificado, y el Universidad San Jorge Fénix, tercero (17:00 h).

En juego está para ambos equipos mantener su posición en la tabla, que garantiza a los dos el billete a los playoffs, ante el acecho de Les Abelles, que durante la primera vuelta y algo más de la segunda estuvo invicto al frente, y La Vila, cuarto en discordia y que el domingo tiene una cómoda visita al colista Murcia. Los jonenses necesitan ganar todos sus partidos para tener aspiraciones de desbancar al Fénix de esa tercera posición.

Para Chel Ortega, del CAU, la clave del partido será «llevar las riendas desde el principio, pensar que es un partido más, sin presión y no dejar que el factor campo influya, sabemos que Fénix son unos tíos duros pero si marcamos el ritmo del partido desde el primer momento será más cómodo jugar».

Les Abelles tampoco juega en casa, aunque su rival es más asequible que el Fénix, pues el BUC Barcelona, penúltimo, acumula siete partidos sin ganar, con un solo punto en todos ellos, y viene de perder ante el Tatami.

Precisamente el Tatami, que lleva dos victorias seguidas a domicilio, será el único que juegue en casa, donde recibirá a los baleares Babarians Calvià (16:00 h). El RC Valencia se enfrenta por su parte al Poble Nou con la esperanza de romper su racha de cuatro derrotas consecutivas.