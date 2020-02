El Palma denuncia insultos racistas en Zaragoza

El Palma Futsal ha denunciado que un sector de la afición del Emotion Zaragoza profirió insultos racistas contra el jugador Diego Nunes durante el partido de la vigésima segunda jornada de la Primera división de fútbol sala, disputado en el CDM Siglo XXI de la capital aragonesa.



El club balear indica en su página web que "al final del encuentro se vivió un hecho repudiable y que hay que conseguir erradicar en el deporte con gritos de contenido racistas en un sector del pabellón que llamó 'mono, mono' al jugador Diego Nunes de algunos aficionados presentes en el partido y que provocaron el enfado de jugador y compañeros mientras enfilaban el camino a vestuario".



"Desde la entidad queremos remarcar que no se pueden tolerar este tipo de actitudes ni en los pabellones ni fuera de ellos. Es responsabilidad de todos actuar contra estas conductas y dar ejemplo para que no se repitan. Instituciones, clubes y aficionados. No hay lugar para silenciar y solo podemos solventarlo denunciando para expulsar de las pistas a estos energúmenos. Sean del equipo que sean", apunta el Palma Futsal.



El acta arbitral no refleja estos cánticos al acabar el encuentro, en el que el conjunto balear se impuso por 0-2.





STOP RACISMO | Nuestro jugador @Nunes17D ha recibido gritos racistas a la finalización del partido en Zaragoza por un sector de la grada que ha comenzado a gritarle "mono". Es vergonzoso que se repitan estos comportamientos. No los podemos tolerar ni permitir.#NOalRacismo pic.twitter.com/EEL4qG1VEO — Palma Futsal (@PalmaFutsal) February 23, 2020

Horas después, el Palma emitió un comunicado en contra del racismo a través de su página web oficial y sus redes sociales, que reproducimos íntegro a continuación:Todos luchamos contra el racismo en el deporteEste domingo hemos vivido un nuevo episodio de una conducta racista en un espectáculo deportivo, un hecho que, por desgracia, se ha repetido en las últimas semanas en diferentes recintos deportivos. Nuestro jugador Diego Nunes ha sido insultado desde la grada del pabellón Siglo XXI, por un reducido sector, que en los últimos minutos del encuentro frente al Fútbol Emotion Zaragoza le ha gritado "mono" y "mono de mierda" en reiteradas ocasiones.Tanto el jugador como varios de los integrantes de la plantilla han localizado a un sujeto de unos cuarenta años de edad, vestido con una camiseta naranja, y que en varias ocasiones se ha dirigido en esos términos a nuestro jugador desde detrás de nuestro banquillo en los minutos finales del encuentro. A la finalización del mismo, y debido al consiguiente enfado de Nunes y algunos compañeros que escucharon y presenciaron dichos gritos racistas, se dirigieron a ese sector para localizar al sujeto en cuestión u otros que hubiesen participado de dichos cánticos para denunciar este hecho pero el sujeto que el club había localizado como uno de los autores se marchó del pabellón cuando otros aficionados recriminaron a los jugadores que se encarasen con ese sector de la grada finalizando aquí los hechos sucedidos a la finalización del encuentro.Los jugadores y el club pusieron en conocimiento de los colegiados dicho suceso pero los árbitros del partido manifestaron que no escucharon los gritos racistas y, por tanto, no quedaron reflejados en el acta del partido que acaba puntualizando que "una vez finalizado el encuentro, varios jugadores del equipo visitante entraron a discutir ante las provocaciones de un sector del público, siendo estos aficionados del equipo local. No pudiendo por nuestra parte escuchar los términos verbales de la discusión. Retirándose ambos equipos de la superficie de juego, sin mayores incidentes".Una vez relatados los hechos sucedidos, el Palma Futsal quiere agradecer el apoyo que nuestro jugador ha recibido por diferentes vías tanto de clubes, entidades, familia del fútbol sala y, sobre todo, aficionados y condena lo sucedido dentro del recinto deportivo. La lucha contra el racismo y la violencia en los recintos deportivos es cosa de todos los que formamos parte de este deporte. RFEF, LNFS, fuerzas policiales, clubes, plantillas y aficionados somos responsables de luchar contra esta lacra y de colaborar para que un espectáculo deportivo no se vea empañado por sucesos tan deplorables y denigrantes como los que, por desgracia, todavía vemos en algunos recintos deportivos.Cada persona que entra en un pabellón debe ser responsable de su conducta y su forma de actuar y cualquier forma de manifestarse y es el tutor de los menores que están a su cargo y que, desgraciadamente, a veces asisten a conductas vergonzosas como la que hoy han apreciado algunos menores que estaban en el sector en el que se han producido los gritos.Más allá de la lucha que deben abanderar la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala, con la ayuda de las fuerzas de seguridad, los clubes, su personal laboral y todos los aficionados debemos denunciar cualquier acto racista o violento que suceda en una grada de un recinto deportivo para, entre todos, luchar para que esta lacra se acabe y se acuda a los espectáculos deportivos a disfrutar del deporte y a vivir los eventos con pasión, emoción, incluso con la tensión y el nerviosismo que caracterizan al deporte, pero condenando cualquier acto racista o violento. Todos somos responsables de la lucha contra los racistas y los violentos. Todos somos responsables subsidiarios si no hacemos nada o silenciamos estos hechos.José Tirado: "Los clubes tenemos que expulsarlos de las pistas"El director deportivo del Palma Futsal, José Tirado, ha querido pronunciarse sobre lo sucedido hoy para que todos tomemos consciencia de que estos actos deben quedar desterrados de los recintos deportivos. Tirado afirma que "Diego Nunes está muy jodido con lo sucedido. No podemos permitir que pases estas cosas, sea del equipo que sea y del deporte que sea. Cuesta mucho formar a los jóvenes para que vayan a los recintos deportivos, explicarles los valores positivos que se aprenden a través del deporte para que luego se cometan hechos así. No los podemos tolerar.Y los clubes debemos luchar para que cualquier aficionado que tenga una conducta de este tipo en nuestros pabellones sea expulsado y se someta a la ley que rige las conductas en eventos deportivos. Tenemos que expulsarlos si los identificamos, no queda otra. Nosotros queremos un pabellón sano. Los que vienen dispuestos a insultar a jugadores rivales más vale que se queden en casa porque los vamos a perseguir. Y por ello siempre pedimos la colaboración de los aficionados, clave en estos casos. Todos debemos luchar contra estas conductas para acabar con ellas. Esperemos que este hecho tan desagradable nos sirva a todos para que no se repita en ningún pabellón y seamos capaces de disfrutar del deporte desde una rivalidad sana".