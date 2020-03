Torrijos: "Aún puedo saltar más, no fue el salto perfecto, lo puedo mejorar"

Pablo Torrijos, volaba el domingo hasta los 17,18 m. en los Campeonatos de España celebrados en Ourense. El castellonense Torrijos hacía historia en el atletismo español: batía su propio récord nacional de Triple Salto, lograba su undécimo título de campeón de España, la tercera mejor marca mundial del año y el premio gordo: la clasificación para Tokio.

¿Ha asimilado ya todo lo que logró el domingo? ¿Cuesta dormir después de una gesta así?

Ya lo voy asimilando sí, estoy muy feliz. Después de la competición fui a celebrarlo pero luego he dormido bien, estaba cansado. Cuando compites por la mañana es más fácil coger sueño, si la competición es por la tarde, cuesta más, estás muy activado.

Después de saltar 17,18 y superar por tanto la marca mínima para Tokio (17,14), comentaba que era lo más cercano a la felicidad absoluta que había sentido. ¿Esperaba algo así?

Estaba muy feliz, aunque es cierto que sí me lo esperaba un poco, era mi objetivo... pero nunca sabes si te va a salir. Cuando vi que lo había logrado ya me relajé, fue un momento muy bonito. Abracé a mi antiguo entrenador, Claudio Veneziano y a mi actual entrenador, Juan Carlos Álvarez, les debo mucho a ambos.

Usted había saltado 17,04 en 2015 en Praga, un salto que le valió para alzarse con el subcampeonato de Europa pero desde entonces, la barrera de los 17 metros se le había resistido. ¿Llegó a desesperarse?, ¿siempre ha creído en que lo lograría de nuevo?

Sí, siempre he confiado en mí, sabía que lo podría lograr. Desde finales de enero sabía que estaba bien, que iba a luchar por hacer la mínima para Tokio y que podría lograrlo en pista cubierta. Siempre he tenido la mentalidad positiva de que iba a salir.

Su salto supone la mejor marca europea de la temporada y la tercera del mundo. Pero ¿lo puede mejorar?

El salto fue muy bueno, pero creo que tiene mejora, no sentí que fuese un salto perfecto. El domingo tampoco me encontré especialmente bien, no era uno de esos días en los que te sientes pletórico, en los que todo te sale bien. Al contrario, me costó un poco entrar en competición. He visto el salto y veo cosas que se pueden corregir, por eso sé que aún puedo hacerlo mejor.

¿Dónde cree que estuvo la clave para saltar tan lejos en su sexto salto en Ourense?

Lo que marcó la diferencia fue la carrera. En este Campeonato he introducido un ligero cambio en la carrera, añadiendo dos pasos más. En los primeros saltos me costó adaptarme pero en el sexto corrí mucho mejor.

La temporada pasada fue complicada para usted. ¿Ha dejado atrás todos su problemas físicos?

Eso espero, ahora estoy muy bien y mi objetivo desde luego es no lesionare. El año pasado fue una temporada muy complicada con muchas lesiones. En invierno me operé del tobillo y luego en verano, tuve muchos problemas con la espalda. Por eso este año sabía que si entrenaba bien desde el principio, las marcas saldrían. La clave era entrenar bien en noviembre y diciembre.

Después de lo visto en Ourense, le dará aún más rabia la suspensión de los Mundiales en Pista Cubierta a causa del coronovirus que debería haberse celebrado este mes de marzo en China.

La suspensión del Mundial me perjudica porque ahora voy tercero en el ránking mundial y creo que tenía serias opciones de lograr una medalla. Me ha fastidiado pero es una causa mayor.

¿Está preocupado por una hipotética cancelación de los Juegos de Tokio?

Ahora estamos expectantes con ese tema, a ver cómo va evolucionando todo. Esperemos que no sólo por los Juegos, sino por la población mundial, se pueda parar este virus.

Sin el Mundial a la vista y con el pasaporte a Tokio en el bolsillo ¿cómo se plantea los próximos meses?

Ahora voy a entrenar unos días más tranquilo, luego en mayo empieza la temporada al aire libre que culminará el 29 de junio con el Campeonato de España. Esta marca también me abrirá las puertas de mítines importantes a nivel internacional, me apetece salir a competir fuera. La pena es que en la Diamond League se ha suprimido el triple salto, algo que no entiendo pero hay otra competición, la Continental Tour.

Chapado pide una decisión ya sobre Tokio



El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, miembro del Consejo Directivo de World Athletics, admitió que tiene una «gran preocupación» por la posible suspensión de Tokio 2020 por el coronavirus y que la decisión que se pueda tomar a este respecto «no se puede demorar mucho. Me he puesto en contacto con el Gobierno español y vamos a seguir sus directrices pero la decisión sobre Tokio por parte del Comité Olímpico Internacional, que es quien debe tomar la decisión, no se puede demorar mucho».



Ortega quiere el oro

Orlando Ortega, medallista de plata en los Juegos de Río 2016 en los 110 metros vallas, y protagonista junto a Torrijos del Nacional en Pista Cubierta en el que se alzó con el oro en los 60 m.l y 60 m. vallas, afirma que en Tokio va a por el oro: «Ya tengo una plata olímpica, ahora ¿por qué no una de oro».