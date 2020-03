El Preolímpico de Llíria se mantiene pese al coronavirus

La Federación Internacional de Balonmano (IHF) confirmó este viernes que no tiene previsto modificar las fechas de los torneos Preolímpicos de este mes de marzo y del próximo de abril pese a la amenaza del coronavirus.

El organismo indicó en un comunicado que los Preolímpicos femeninos, entre ellos el que organizará España en la localidad valenciana de Llíria, siguen "programados para llevarse a cabo del 20 al 22 de marzo". "Los preparativos para estos eventos, y también para los Preolímpicos masculinos de abril, continúan como estaba planeado", añadió.

"Mientras tanto, la IHF supervisará continuamente la situación del coronavirus en general, con un enfoque particular en los equipos participantes procedentes de países de alto riesgo para evaluar su participación", sentenció.



Llíria se prepara para recibir a las Guerreras

El entusiasmo de la gente de Llíria se huele a kilómetros de distancia estos días. También el de la gente del balonmano valenciano. Tienen todos motivos de sobra para estarlo: se acerca el torneo preolímpico femenino en el que la selección española se juega la plaza para los Juegos de Tokio y del que Llíria es anfitriona. Será entre los viernes 20 y domingo 22 de marzo, con partidos todos los días a las 18:30 y a las 21:30 horas, en el mítico pabellón Pla de l'Arc (5.020 espectadores). El teatro de lo sueños edetano. Allí donde el CB Llíria jugó, en los años 80, dos temporadas en la Liga ACB.

Los chicos, también en Llíria

Pero además, premio doble para los aficionados al balonmano ya que la Federación Española anunciaba ayer que además del Preolímpico Femenino, Llíria acogerá también el 18 de abril un partido amistoso de la selección española masculina de balonmano que se medirá a Islandia. Para los de Ribera será el primer partido después de conquistar el Europeo. Los Hispanos celebrarán el título continental en Llíria.

La Fundación Trinidad Alfonso impulsa los grandes eventos deportivos internacionales con el programa 'PAC_CV Plus' aportando un total de 15 millones de euros. Y de la mano de la Fundación Trinidad Alfonso llegan las Guerreras a Llíria, con todo lo que ello conlleva. La de balonmano femenino no es cualquier selección española. Las chicas reaparecen en escena, en Llíria, tras proclamarse subcampeonas del mundo en Japón, en diciembre pasado. Subcampeonas, y no campeonas, por una decisión equivocada de los árbitros en la final. Por aquel penalti maldito a favor de Países Bajos en el último segundo.

El Pla de l'Arc ya ha iniciado la cuenta atrás para el debut de España en el preolímpico, el viernes 20 de marzo ante Suecia. En el centro de la cancha, el pasado jueves comenzó el partido, con un desayuno informativo de lujo: el presidente de la Federación Española de Balonmano (FEB), Paco Blázquez, el alcalde de Llíria, Manuel Civera; las excampeonas de Europa Natalia Morskova y Cristina Gómez y la Fundación Trinidad Alfonso. La presencia de las dos exjugadoras del Mar Valencia (luego Osito l'Eliana) le dio el toque nostálgico al acto.

Manuel Civera, el anfitrión, explicó que desde la ciudad van a hacer «todo lo posible para que la competición sea un éxito» y aseguró que será «un acontecimiento imborrable» para los habitantes de Llíria. «Pocas veces un alcalde puede expresar tanta gratitud. Este lugar (Pla de l'Arc) representa mucho, más allá de las dos finales que ganó el Dorna Godella. Damos un paso más hacia esa internalización de Llíria», dijo El presidente de la FEB pidió que la ciudad de Llíria lleve «en volandas a las Guerreras» a los Juegos Olímpicos de Tokio. España, Argentina, Senegal y Suecia buscarán dos plazas para tomar parte en la cita olímpica. Blázquez agregó en su intervención que, como valenciano, le suponía un orgullo que España buscara la clasificación para los Juegos en Llíria.

Morskova destacó que con la celebración del preolímpico se recupera el balonmano a la Comunitat Valenciana, donde desaparecieron muchos clubes por la crisis.Cristina Gómez explicó que siempre es muy importante tener cerca un referente como el de las Guerreras. El torneo de Llíria es la antesala del Mundial de Balonmano Femenino de 2021, que entre otras sedes españolas, se celebrará en Llíra, Castellón y Torrevieja.