La Vila se despide de los 'playoffs'

La Vila se despidió este domingo de la fase de ascenso a División de Honor, categoría que perdieron hace una temporada. Los jonenses cayeron ante el Fénix Zaragoza por 15-22 en el campo del pantano. Un partido marcado por la impaciencia y las imprecisiones vileras frente a un rival que supo leer la propuesta alicantina y aprovechar los buenos resultados a palos de su pateador medio melé Gauthier Viriot.

Respecto a ensayos, los locales consiguieron tres marcas a cargo de Javier Carrión, el internacional blanquiazul que volvía tras su participación en las Series Mundiales de Los Ángeles con España Seven, Francisco Ferreyra y Paco Martínez. Pero esos quince puntos no fueron suficientes, frente a los golpes de castigos transformados por el conjunto zaragozano, y el try de su ala Jeremías Gentile.

De este modo, La Vila consigue el punto bonus defensivo, pero se queda a cinco puntos del Fénix, lo que matemáticamente elimina al bloque de la Marina Baixa de los puestos de playoffs.

Incluso ganando con bonus ofensivo al Valencia RC el próximo sábado 21 de marzo en Quatre Carreres y que el Fénix perdiera contra Les Abelles, no sería posible conseguir la tercera posición para disputar la fase de ascenso a División de Honor A.

En el segundo derbi de la penúltima jornada de liga en el grupo B, Les Abelles se mantuvo en el liderato gracias a su victoria frente al Andemen Tatami (66-24).

El sábado, el CAU Valencia había conseguido auparse virtualmente al liderato después de imponerse al RC Valencia (76-14).

