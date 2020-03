Coronavirus | Así está la agenda deportiva del fin de semana

La mayor parte de las competiciones deportivas previstas para esta semana se disputarán con normalidad, pese a la crisis del coronavirus, aunque cada día son más las pruebas aplazadas, canceladas o que se desarrollarán a puerta cerrada. LaLiga Santander y LaLiga Smartbank acaban de anunciar la disputa a puerta cerrada de las dos próximas jornadas.



En la mañana de este martes se supo también que el partido Barcelona-Nápoles del 18 de marzo, de Liga de Campeones, se jugará sin público.



En el escenario internacional, el aplazamiento del Gales-Escocia, femenino, por positivo por coronavirus de una jugadora escocesa, y del Francia-Italia, masculino, del Seis Naciones de rugby la cancelación del torneo de tenis de Indian Wells y la disputa a puerta cerrada del Preolímpico Panamericano de Taekwondo en Heredia (Costa Rica) son las últimas novedades en un escenario cambiante a cada minuto.



En Italia se han suspendido todas las competiciones deportivas a nivel nacional hasta el 3 de abril. Los partidos de competiciones internacionales como Inter-Getafe y Roma-Sevilla se celebrarán a puerta cerrada.



En una semana con competiciones europeas de fútbol y baloncesto, pendientes de las decisiones que tomen las autoridades sanitarias de cada país, el escenario actual es el siguiente:





Miércoles 11 de marzo



- BÁDMINTON. All England, en Birmingham (Inglaterra) (hasta 15) - SE MANTIENE. ALGUNOS JUGADORES INDIOS HAN RENUNCIADO A VIAJAR



- FÚTBOL. Liga de Campeones, octavos de final (vuelta):

Liverpool-Atlético de Madrid (21.00) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

PSG-Borussia Dortmund (21.00) - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



-TAEKWONDO, preolímpico panamericano en Heredia (Costa Rica) - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



- TENIS. ATP y WTA. Torneo de Indian Wells (hasta 22) - CANCELADO



- TENIS DE MESA, Abiertos de Omán y de Polonia (hasta 15) - SE DISPUTARÁN CON NORMALIDAD



Jueves 12 de marzo



- BALONCESTO. Euroliga, fase regular (29ª ronda):

CSKA Moscú-Alba Berlín - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Anadolu Efes Estambul-Valencia Basket - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Maccabi Fox Tel Aviv-Baskonia - PENDIENTE DE DECISIÓN

Ax Armani Exchange Milán-Olympiacos Piraeus - SE JUGARÁ A PUERTA CERRADA

Real Madrid-Estrella Roja - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- ESQUÍ ALPINO. Copa del Mundo femenina, en Are (Suecia): Eslalon paralelo - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- FÚTBOL. Liga Europa, octavos de final (ida):

Istanbul BB-Copenhague - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Lask-Manchester United - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Sevilla-Roma - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA

Eintracht-Basilea - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Inter-Getafe - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA

Olympiacos-Wolverhampton - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA

Rangers-Bayer Leverkusen - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- GOLF. PGA: The Players, en Ponte Vedra (Estados Unidos) (hasta 15) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

VIERNES, DÍA 13 DE MARZO



- AUTOMOVILISMO. Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, hasta el 15 - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- AUTOMOVILISMO. Rally de México (hasta 15) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- BALONCESTO. Euroliga, fase regular (29ª ronda):

Khimki Moscú-Bayern Múnich - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Fenerbahce-Panathinaikos - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD

Asvel Villeurbanne-Zenit San Petersburgo - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA

Barcelona-Zalgiris Kaunas SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- BALONMANO. Liga Asobal, 20ª jornada: Fraikin Granollers-Barcelona - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- ESQUÍ ALPINO. Copa del Mundo femenina, en Are (Suecia): Eslalon gigante - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- FÚTBOL. LaLiga Santander, 28ª jornada: Real Madrid-Eibar - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- FÚTBOL. LaLiga SmartBank, 32ª jornada: Racing de Santander-Lugo - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- JUDO. Grand Slam de Ekaterimburgo (Rusia) - APLAZADO HASTA ABRIL



- TAEKWONDO. Abierto de Costa Rica (y 14) - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



Sábado 14 de marzo



- ATLETISMO. Campeonatos del España sub-20 en pista cubierta, en Sabadell (y 15) SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- BALONCESTO. Liga Femenina Endesa, 23ª jornada (y 15) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- BALONCESTO. Liga Endesa, 24ª jornada (y 15) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- BALONMANO. Liga Asobal, 20ª jornada (y 15)- SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- CURLING. Campeonato del mundo femenino, en Prince George (Canadá) - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- ESQUÍ ALPINO. Copa del Mundo femenina, en Are (Suecia): Eslalon - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- ESQUÍ ALPINO. Copa del Mundo masculina, en Kranjska Gora (Eslovenia): Eslalon gigante - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- FÚTBOL. LaLiga Santander, 28ª jornada: Leganés-Real Valladolid, Valencia-Levante, Mallorca-Barcelona, Celta de Vigo-Villarreal - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



- FÚTBOL. LaLiga SmartBank, 32ª jornada: Fuenlabrada-Tenerife, Málaga-Huesca, Mirandés-Numancia, Real Oviedo-Ponferradina, Deportivo de la Coruña-Sporting de Gijón - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



-HOCKEY, PRO LIGA (y 15): España - Australia (dos partidos), en Valencia. CANCELADO PORQUE AUSTRALIA NO VIAJA



- TAEKWONDO. Abierto de Bélgica - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- VOLEIBOL. Superliga masculina, 21ª jornada - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- VOLEIBOL. Liga Iberdrola, 21ª jornada - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



Domingo 15 de marzo

- ATLETISMO. Maratón Internacional Ciudad de Elche - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- ESQUÍ ALPINO. Copa del Mundo masculina, en Kranjska Gora (Eslovenia): Eslalon - SE DISPUTARÁ CON NORMALIDAD



- FÚTBOL. LaLiga Santander, 28ª jornada: Espanyol-Alavés, Real Sociedad-Osasuna, Athletic Club-Atlético de Madrid, Granada-Getafe, Sevilla-Real Betis - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



- FÚTBOL. LaLiga SmartBank, 32ª jornada: Albacete-Almería, Cádiz-Rayo Vallecano, Elche-Extremadura, Las Palmas-Girona, Real Zaragoza-Alcorcón - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



- RUGBY. Campeonato de Europa: España-Portugal - SE DISPUTARÁ A PUERTA CERRADA



- RUGBY. Torneo Seis Naciones:

Gales-Escocia (competición femenina). APLAZADO POR UN CASO DE CORONAVIRUS DE UNA JUGADORA ESCOCESA

Italia-Inglaterra (14 marzo). APLAZADO

Francia-Irlanda (14 marzo). APLAZADO.

Irlanda-Italia (7 marzo): APLZADO







Otras competiciones afectadas

Bundesliga: Dortmund-Schalke podría ser a puerta cerrada

Eliminatorias del Mundial de Qatar: en África han sido aplazadas. Los partidos de China serán a puerta cerrada en Tailandia

Superliga China de Fútbol: aplazado el inicio del campeonato, previsto para el 22 de febrero. El Wuhan Fall se encuentra en España a la espera del inicio del campeonato.

Liga de Corea del Sur: pospuesto el inicio de temporada

Campeonatos de Suiza: suspendidos hasta el 27 de marzo

Preolímpico Femenino: previsto en Wuhan, se disputará en Sidney este mes de marzo

International Cup en Asia: cancelada



BALONCESTO

Preolímpico (6-9 febrero): Estaba previsto en Foshan (China), pero se celebró en Belgrado

Liga Italiana: Suspendidos los campeonatos masculino y femenino

Euroliga: El Armani Milán-Real Madrid y Valencia Basket-Armani Milán se jugaron a puerta cerrada.

Euroliga femenina: Los partidos Venecia - Riga (27 febrero) y Schio - Sopron (28 febrero) fueron cancelados

FÓRMULA 1

GP Australia (15 marzo): con público

GP Bahréin (22 marzo): a puerta cerrada

GP China (19 abril): cancelado

FÓRMULA E

ePrix de Sanya: cancelado

MOTOCICLISMO

GP Qatar (8 marzo): se suspendió la carrera de Moto GP, sí se disputaron las carreras de Moto2 y Moto3

GP Tailandia (22 marzo): aplazado al 4 octubre

GP Américas (5 abril): sin decisión firme

RALLIES

Rally Costa Brava: suspendido

TENIS

Masters 1.000 de Indian Wells: suspendido

Copa Davis: Japón-Ecuador e Italia-Corea del Sur, a puerta cerrada

CICLISMO

Tour de Hainan (23 febrero-1 marzo): Cancelado

UAE Tour (22-29 febrero): Se suspendieron las dos últimas etapas por dos positivos por coronavirus y cuatro equipos permanecieron en cuarentena 10 días.

Strade Bianche: suspendida

Tirreno-Adriático: suspendida

Milán-San Remo: suspendida

Trofeo Alfredo Binda: suspendido

Settimana Coppi e Bartali: suspendida

París-Niza: se celebra pero sin público en la salida y en la meta

Varios equipos como Ineos, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott y Movistar ya han anunciado que no correrán hasta el día 23 de marzo.

BÁDMINTON

Masters de China (25 febrero-1 marzo): cancelado

Open de Alemania (3-8 marzo): cancelado

Campeonatos de Asi (21-26 abril): sin decisión firme

BÉISBOL

Preolímpico (1-5 abril): Pospuesto del 17 al 21 de junio

Liga Japonesa de Béisbol: Inicio aplazado al mes de abril

BIATLON

Copa del Mundo de República Checa (5-8 marzo): se celebró a puerta cerrada

eSPORTS

Overwatch Liga: Suspendido

HOCKEY

Se han suspendido seis torneos entre los meses de marzo y abril

JUDO

Gran Premio de Rabat (6-8 marzo): cancelado

NATACIÓN

Serie Mundial de Buceo (7-9 marzo): cancelada

Serie Mundial de Natación Sincronizada (23-25 abril): cancelada

Rugby

Liga Italiana de Rugby: suspendida

Torneo de Rugby Paralímpico en Tokio: cancelado

Torneos de Hong Kong y Singaupr de Seven: previstos para abril, se disputarán en octubre

ESQUÍ

Copa del Mundo de China (15-16 febrero): cambio de ubicación

Finales de la Copa del Mundo en Cortina d'Ampezzo (16-22 marzo): canceladas