El Everest tampoco se escapa del Coronavirus

La crisis del Coronavirus está afectando a la sociedad a todos los niveles y a todos los rincones del planeta. A la extensa cuota de eventos suspendidos o aplazados por el avance del virus COVID-19 también se ha unido el Everest. La Asociación del Montañismo del Tíbet de China ya ha decretado la cancelación de todos los permisos para ascender 'el techo del mundo' como medida de contención.

El gobierno de Nepal todavía no ha decretado su cierre, aunque ya impone medidas restrictivas para los llegados de China, Irán, Italia, Corea, Japón, Francia, Alemania y España. No obstante ya se han iniciado los preparativos para que también se cierre el lado nepalí del Everest.