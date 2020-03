El alicantino José Quiles se clasifica para Tokio

El boxeador alicantino José Quiles logró el lunes por la noche la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras una ajustada pelea en Londres frente al albanés Krenar Zeneli, que celebró con rabia ya que desveló a que en 2019 se lo prometió a su abuelo, que más tarde falleció.

"En 2019 le prometí a mi abuelo, que en paz descanse, que iba a clasificarme y que iba a estar en Tokio por él. Pensaba en eso antes de que me dieran ganador y cumplir esa promesa fue una alegría enorme", dijo el púgil de Elda o a EFE.

"Ahora mismo lo que se me pasa por la cabeza es descansar, sobre todo mentalmente. Ha sido mucha presión, muchas noches pensándolo incluso sin poder dormir, y ahora que ya hemos terminado toca relajar la mente y luego a prepararse para la bueno", comentó.

Quiles analizó como vivió una pelea que fue muy ajustada, ya que ambos contendientes llegaron empatados al último asalto: "En la esquina cada vez que terminábamos el asalto sabíamos quién había ganado. El primer asalto lo ganamos y el segundo no, aunque yo no me vi perdedor; así que ya dije que el tercero tenía que ganarlo sí o sí, y dije 'tu o yo' y fue a la guerra con él (ríe)".

El español logró formar parte del equipo nacional a pesar de sufrir varias lesiones, la última una rotura en los isquiotibiales en enero, que asegura le hicieron no estar a tope en Londres: "Una pelea un poco sucia, mucho golpe detrás de la cabeza, cabezazos€ pero era una final, no lo jugábamos todo. Pero ha salido todo bien. Yo además vengo de alguna lesión que otra y no estaba al 100% físicamente. Mentalmente sí, pero físicamente no y me ha costado más meterme en el combate, en la distancia€ pero lo hemos sacado que era lo importante", dijo.