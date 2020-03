El estado de alarma se prorrogará hasta el 11 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo aprobará la ampliación del estado de alarma para el 11 de abril y pedirá para ello, como manda la Constitución, la autorización del Congreso.

En su comparecencia este domingo tras la reunión con los presidentes autonómicos, Sánchez ha señalado que esta medida es imprescindible para contener la propagación del coronavirus y está convencido de que todos los partidos entenderán que ésta es una situación de emergencia y apoyarán la autorización.

Nuevas medidas

"Os pido responsabilidad y disciplina", le ha dicho Sánchez a los ciudadanos en esta comparecencia en la que ha hecho otros anuncios, como el de que la administración asumirá la gestión de las residencias de personas mayores privadas, como ya se hizo con la sanidad.

Con esta medida se busca paliar la saturación de las residencias públicas y mejorar las condiciones de vida de los mayores.

Las Fuerzas Armadas también colaborarán en el traslado de enfermos desde los centros sanitarios más saturados hasta otros con menos número de ingresos.

El Ejército también se sumará a la protección de las infraestructuras críticas para liberar a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado de estas tareas.

Por otro lado, según ha señalado Sánchez, se ha dictado otra orden a través de la cual el Gobierno facilitará recursos a los entes locales para el reparto a domicilio de comida, productos de primera necesidad y productos farmacéuticos a las personas que más lo necesitan, que son las personas mayores, de manera que no tengan que salir de su domicilio para obtener estos recursos.

Además, el Gobierno establecerá una reserva estratégica de productos, material sanitario y medicamentos para próximas pandemias "si es que se produjeran en el futuro".

"Anuncio que, así como ya hemos decidido la fabricación nacional de productos, material sanitario y medicamentos para combatir el coronavirus, hemos decidido establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para futuras pandemias, si es que se produjeran", ha señalado.



Mensaje a los presidentes de las CCAA

El presidente del Gobierno ha pedido al conjunto de los presidentes autonómicos, con los que se ha reunido telemáticamente que, en la actual situación, "no cabe el egoísmo", porque, ha alertado, la crisis del coronavirus no va de "territorios, ideologías o partidos".

En la comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha reclamado a los presidentes de las comunidades lo mismo, ha dicho, con lo que se ha comprometido: "Coordinación, colaboración y solidaridad".

"No nos jugamos la reputación ni ningún titular", ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha abogado por "no perder el tiempo" y "no malgastar el tiempo" con "matices irrelevantes o absurdas sospechas".

Además, Sánchez ha afirmado que en la reunión que ha celebrado este domingo, por videoconferencia, con los presidentes autonómicos ha rechazado las propuestas formuladas sobre el cese total de toda actividad económica que le han propuesto algunos de estos presidentes regionales.

"Si uno mira las medidas tomadas en otros países, España está en la vanguardia. Ha tomado medidas durísimas", ha dicho el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa tras concluir el encuentro virtual con los dirigentes autonómicos, que ha durado casi cuatro horas.

Sánchez ya compareció este sábado en Moncloa para pedir a los ciudadanos que se preparen emocionalmente para el final de la próxima semana porque "llegarán días muy duros". "Lo peor está por llegar", avisó.

Reproches de las CCAA por la falta de material

Por su parte, los presidentes autonómicos han recriminado durante la videoconferencia de forma casi generalizada a Sánchez la falta de material sanitario en los hospitales de toda España, según informan a Europa Press fuentes autonómicas.

La queja que habían ido manifestando algunos presidentes autonómicos durante la semana pasada a través de videocumunicados o de ruedas de prensa telemáticas se lo han trasladado este domingo en su mayoría al jefe del Ejecutivo de forma directa. Y, aunque los más incisivos en las críticas durante estos últimos días habían sido la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, este domingo las críticas han sido un clamor de la mayoría de los presidentes regionales, según las fuentes consultadas.

El Gobierno anunció este sábado que está negociando la compra de material de protección individual, de más de 700 respiradores y de test para detectar el coronavirus. De hecho, Pedro Sánchez anunció que negocian una operación de compra de 6 millones de test rápidos.

Pero la queja casi generalizada de los presidentes autonómicos es que a pesar de que se hacen estos anuncios, no llega el material que se necesita a los centros hospitalarios, que se encuentran al límite de sus recursos.