El bofetón de un policía a un joven: "La cerveza no es de primera necesidad"

Con una lata de cerveza en una mano, el joven planta cara a la pareja de policías que le ha parado en la calle para informarle de que está infringiendo las medidas impuestas por el Estado de Alarma. Uno de los agentes le advierte: "Una cerveza no es nada de primera necesidad, no me vengas con historias". Ante la insistencia del hombre, el otro policía le pide que facilite su documento de identidad, pero el hombre no obedece.

"¿No te lo sabes? Pues al coche", le ordenan mientras le quitan de las manos la bebida y le exigen que entregue lo que lleve en los bolsillos. Entonces, el joven se mete la mano en el pantalón y saca otra lata, que posa sobre la parte superior del vehículo policial. Los agentes insisten en que se deshaga de todo lo que tiene, pero él intenta recuperar la bebida que había dejado encima del coche, sin que los policías se lo permitan. Entonces, se mete las manos dentro de la ropa y el agente le dice: "sácate las manos de los bolsillos". El hombre se levanta la camiseta y, de repente, extrae de su cintura un arma, una especie de espadín o barra extensible larga y fina.

Uno de los agentes le da un bofetón y lo introduce en la parte trasera del vehículo, detenido. La mujer que graba el vídeo desde su ventana, le grita: "Mira con qué lo encuentran, con lo que pegan los vandálicos. ¡Sinvergüenza! Todos encerrados para que la gente no se contagie y él en la calle haciendo quién sabe qué cosas". Después, felicita a la Policía: "¡Bravo por ustedes que están frente a todo esto!".



Otra torta en Valladolid

El otro incidente ocurrió en la ciudad de Valladolid. Dos policías patrullan por el barrio de Pajarillos, una de las zonas más conflictivas de la capital de Castilla y León, habitual punto de trapicheo de drogas. Los agentes identifican a dos vecinos que están en la calle Faisán. A uno de ellos le ordenan subir al coche patrulla, entonces el hombre hace un movimiento y el policía le abofetea. En la grabación, una voz de mujer dice: "Están pegando al Julito".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que ir al supermercado a comprar únicamente cerveza y productos similares no está permitido y puede conllevar una sanción de hasta seiscientos euros, al no tratarse de bienes "de primera necesidad". La Policía está revisando estos días las bolsas de la compra de aquellas personas que salen del mercado para evitar que se produzcan abusos en el uso de los permisos para salir a la calle. En Punta Umbría (Huelva), dos vecinos fueron denunciados el pasado sábado por desplazarse a un establecimiento solo para abastecerse de botellas de cerveza. Una tercera persona fue multada en esta misma localidad por comprar dos bolsas de patatas fritas.