"Sonríe, tírale un beso lejano y sé cercano"

Hay que estar en casa. Esa es la frase que, estos días, más se escucha y más se debe cumplir. Y, para que el confinamiento se torne más ameno, muchos cantantes top se están animando a ofrecer a través de sus redes sociales conciertos gratuitos. Si anoche era Pablo Alborán el que amenizaba el encierro a sus seguidores, días anteriores fueron Alejandro Sanz o Juanes, por citar a dos de los artistas internacionales que han secundado la iniciativa, quienes se lanzaron a compartir, online, su arte. La respuesta está siendo tan buena -con Sanz y Juanes se engancharon en el momento más de 200.000 personas- que los cantantes no dejan de unirse a la iniciativa. Música para desconectar, para mitigar el estrés, para disfrutar. El confinamiento, además, está generando canciones. Al primero que le inspiró la situación, tras ver cómo se le cancelaba un concierto en Costa Rica, fue a Jorge Drexler. El cantautor puso música a los consejos para prevenir el contagio del coronavirus y compuso Codo con codo. «Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma», «Sonríe, tírale un beso desde lejos y sé cercano» o «la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar, saldremos juntos poniendo codo con codo», son solo alguno de los versos espontáneos que el uruguayo entonó en un show sin público a través de sus redes Drexler. Siguiendo su estela, Alejandro Sanz ha creado «#ElMundoFuera», canción en la que al piano dice que «Volveremos a ser como éramos antes». Sanz justifica la creación en que es una canción «que ha salido de un corazón exprimido por estar con vosotros».

Bono, el líder de U2, ha sorprendido con «Let Your love Be Known», una canción dedicada a «médicos, enfermeras y cuidadores en primera línea». En ella canta, «Sí, no te conozco, pero no pienses que no me importas».

Grupos como Camela, han alterado la letra de éxitos como «Sueños inalcanzables» («Escúchame, por favor, quédate en casa / Lava las manos con jabón») o la de «Cuando zarpa el amor». También Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, ha creado una canción on line, versionando «Pero a tu lado». También Neil Diamond ha modificado los versos de uno de sus clásicos para adaptarlos a los nuevos tiempos, en concreto una parte de la letra de «Sweet Caroline».



Clases de arte contemporáneo y moderno con el IVAM

El Instituo Valenciano de Arte Moderno (IVAM) propone un curso online y gratuito de introducción al arte moderno y contemporáneo a través de su canal de YouTube como parte de su campaña: #IVAMdesdecasa.

«IVAM parla d'art» es el título de esta serie de conferencias que recorrerán aspectos conceptuales y las tendencias del arte desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad.



Tricicle «regala» su obra «Sit» en internet

La compañía teatral Tricicle difundirá mañana en abierto a través de YouTube su pieza «Sit» a partir de las 20 horas, como hará también con el resto de sus obras.



El Terrat pone el toque de humor con «Coronavídeos»

La productora El Terrat emitirá cada lunes, miércoles y viernes «Coronavídeos: Historias confinadas», una nueva webserie en su canal de YouTube, en clave de comedia sobre los momentos que pueden ocurrir en estos días de confinamiento.



Almudena Grandes habla de «La madre de Frankenstein»

A pesar de la suspensión de los actos en varias librerías de toda España, Tusquest ofrece a los lectores la oportunidad de escuchar en YouTube la presentación que Almudena Grandes hizo en Madrid de su último libro, La madre de Frankenstein. l-emv valència