España registra 4.089 fallecidos y más de 56.000 infectados por coronavirus

España ya ha registrado 56.188 casos de coronavirus, lo que suponen 8.578 más que este miércoles, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad. Un total de 4.089 personas han muerto (655 más), 3.679 han necesitado ingresar en la UCI (513 más) y 7.015 se han curado (1.648 más).





Esperanza

, 1.221 en UCI y 3.882 dados de alta. Le sigue Cataluña , que en los últimos días está sufriendo un gran aumento: 11.592 casos, 672 muertos, 1.021 en cuidados intensivos y 1.697 se han curado. País Vasco es la tercera autonomía con mayor número de casos, aunque muy lejos de las cifras de brutas de las dos primeras: 3.946 positivos, 180 fallecimientos, 137 en UCI y 621 curados.Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana ya superan los 3.000 contagios confirmados. En concreto, se han notificado 3.488 casos, 206 muertes, 202 ingresos en UCI y 308 pacientes curados en la comunidad castellanoleonesa. En, con 134 muertes, 134 en cuidados intensivos y 77 dados de alta. Un total de 3.383 personas en territorio castellanomanchego se han infectado de coronavirus , 316 han muerto, 243 han necesitado cuidados intensivos y 95 han sido dados ya de alta. En Comunidad Valenciana, 3.200 pesonas han dado positivo, 167 han muerto, 230 en UCI y 57 curados., Navarra (1.411 positivos, 49 fallecimientos, 54 han sido ingresados en UCI y 35 ya dados de alta) y Aragón (1.116 contagios, 48 fallecidos, 93 en UCI y apenas cuatro curados) están por encima de la barrera de 1.000 positivos. Rozando esta cifra se encuentra La Rioja: 995 positivos, 43 fallecidos, 36 en UCI y 48 pacientes curados de la infección. Extremadura también roza el millar de afectados: 969 casos, 58 muertos, 34 en UCI y 24 curados.. Canarias (784 positivos, 24 muertos, 45 en UCI y 18 curados), Cantabria (671 casos, 17 muertes, 26 en UCI y 14 dados de alta), Baleares (660 contagios, 17 muertos, 43 en cuidados intensivos y 39 curados) y Murcia (596 casos, ocho muertos, 36 en UCI y nueve pacientes ya dados de alta) cierran la lista. Ceuta ha aumentado sus positivos hasta diez, con dos en UCI, mientras Melilla ha llegado a los 39 casos confirmados, con un muerto y dos en UCI.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias,, ha destacado este jueves que el número de personas que superan el coronavirus es cada día mayor y es muy superior al de fallecidos, lo que haceSimón ha precisado, no obstante, que. Y ello porque tanto el número de hospitalizados, que rozan los 32.000, como los que están en la UCI (3.679),, con el "problema" de que el periodo que permanecen en estas unidades se alarga, lo que hace pensar en que habrá "un efecto de acumulación de casos" en los próximos días.Los nuevos casos "". Mientras, el aumento de la cifra de fallecidos es hoy menor que ayer (655 frente a 738). "No sabemos si va a ser una tendencia, pero son datos que hasta cierto punto nos da cierta esperanza", ha recalcado el epidemiólogo.Lo que está claro es que "" y es muy superior al de muertes; así, las personas que reciben el alta ya suponen el 12,5%, que varía en función de las comunidades, ya que en Madrid esa cifra alcanza el 23% y Cataluña el 14,5%.Pero Simónpara seguir la evolución de la epidemia, ya que "dan una imagen retrasada" de entre 7 y 10 días, aunque pueden ser indicativos de que la línea de evolución "aparentemente, y salvo sesgos, va bien".Incluso puede ser que ". No tenemos esa certeza, hay indicios que apuntan en esa dirección, pero no tenemos la seguridad". "Sona los objetivos que hemos estado teniendo de llegar al pico para empezar a descender y posteriormente acabar con la epidemia" y hay que tener en cuenta que la sobrecarga asistencial se va a ver en los próximos días", ha insistido.