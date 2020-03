Froome se entrena en el Col de la Cuarentena

Que no falte a pesar de todo el buen humor, a pesar de los estragos que causa la pandemia actual que sufre el mundo con el coronavirus. Esa parece ser la actitud del británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, una del Giro y dos de la Vuelta.



Froome, de 34 años, cumple con el lema de "Quédate en casa", y se entrena todos los días haciendo rodillo y gimnasio, con disciplina y ambición. No le faltan en su dieta de entrenamientos los grandes puertos.



Con una imagen del ciclista haciendo rodillo en su casa, Froome, ya recuperado del grave accidente que le tuvo ocho meses parado, comenta: "Estoy subiendo el Col de la Cuarentena y mañana toca el Alpe d'Covid-19".



El mensaje irónico de Froome lo acompaña luego con otro de reconocimiento a todas aquellas personas que con su trabajo arriesgan su salud para atender a los demás.





Climbing the Col de Quarantine today, tomorrow is the Alpe d'Covid-19 #RestonsChezNous #QuarantineAndChill



Seriously though, thank you to all those out there putting their lives at risk to keep the world ticking over ? pic.twitter.com/dA1Vpa1oHt