Marta Esteban: "Ahora tengo otra oportunidad de ser olímpica"

La temporada 2019-2020 está siendo para olvidar para la valenciana Marta Esteban. En otoño las lesiones hicieron que se retirara primero del Medio Maratón de València y más tarde también del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, dos pruebas que había preparado con mucha ilusión durante meses con un ambicioso objetivo en mente: lograr la mínima para Tokio 2020. Un sueño olímpico que se había roto pero que renace de nuevo con nuevas fuerzas tras el aplazamiento de los Juegos a 2021. Supone un año más de prórroga para la atleta valenciana.

Para Marta, tras una «temporada horrible» como ella misma la define, se ha abierto una puerta a la esperanza. La celebración de los Juegos en 2021 le vuelve a hacer soñar con algo que ya había descartado: ser olímpica: «Dentro de todo lo malo que está pasando, es cierto que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos me viene relativamente bien. Me han dado otra oportunidad de ser olímpica». Para la atleta del CA Serrano, aplazar los Juegos era la decisión más justa: «por lo que respecta a mi prueba, el maratón, hay muchos atletas que pensaban hacer la mínima en maratones de primavera que se han aplazado, además, la mayoría no estamos pudiendo entrenar».

De momento, Marta quiere ir «paso a paso», no pensar demasiado a largo plazo «estamos viendo que de nada sirve hacer demasiados planes de futuro. Ahora mi objetivo es recuperarme cuanto antes de mi lesión y volver a correr».

Un largo calvario de dolencias encadenadas han impedido que la atleta del CA Serrano rinda a su nivel. Después de meses de luchar contra sí misma y contra las adversidades, por fin había llegado el momento de volver a correr «de probar por fin a rodar», pero entonces apareció él: el coronavirus que ha paralizado todas nuestras vidas. También la de Marta: «ya me tocaba empezar a correr cuando se decretó el estado de alarma, así que de momento, tendré que seguir esperando», afirma la atleta que sufre una lesión en el flexor del primer dedo.

Aunque tendrá que esperar para volver a hacer lo que más le gusta, correr, Marta Esteban, en el confinamiento de su casa, mantiene dentro de lo posible su rutina de entrenamientos: «Intento seguir activa, entrenando como antes, pero en casa. Tengo una elíptica y un rodillo. Entreno por la mañana y por la tarde. Antes de la cuarentena estaba empezando el gimnasio y ahora me mandan los ejercicios por WhatsApp».

Marta lleva una planificación combinando trabajo aeróbico y de fuerza: «por la mañana hago farleck con la bici o con la elíptica, luego un entrenamiento algo más largo y por la tarde caliento con la bici o elíptica y hago fortalecimiento». Para la atleta valenciana es vital mantenerse activa: «por lo menos intento cansarme, quemar adrenalina, mantener la fuerza y el fondo».

Para sus entrenamientos, la atleta valenciana ha tenido que rescatar del fondo del armario todos sus aparatos de gimnasia: «afortunadamente todos estos años he ido acumulando cosas: la elíptica, luego me compré el rodillo porque estuve un año lesionada y tenía que hacer bici y me venía bien cuando llovía o era de noche, tengo también Ketelbel y varias cosas más. ¡Nunca pensé que les iba a sacar tanto partido!»

Antes de que el coronavirus lo pusiera todo patas arriba, Marta Esteban tenía fijado el Maratón de Valencia, el próximo 6 de diciembre, como gran objetivo: «pero ahora, con todo lo que está pasando, no sé si voy a llegar a tiempo. Un maratón requiere una preparación muy larga y yo, cuando acabe todo esto, empezaré a correr de cero». Si no es en València, Marta se fijaría algún que otro maratón más adelante para intentar hacer la mínima para los Juegos de Tokio 2021: «está todo en el aire. Si no llego a València, podría correr Sevilla u otro Maratón de primavera». En cualquier caso, intentará llegar en forma al 6 de diciembre porque tiene claro que «Valencia es el mejor maratón de todos, el que más me gusta». Y si no, bromea, con la acumulación de grandes maratones que habrá a final de año «voy a tener uno cada semana para elegir: Boston, Nueva York, París...»

Pero antes de pensar en enfrentarse a los 42k Marta quiere recuperar las buenas sensaciones tras una mala racha «que viene ya desde verano de 2018». Antes de la cuarentena, la atleta del CA Serrano estaba haciendo bici para no perder la forma: «la bici no me disgusta pero desde luego, lo que me gusta es correr».

Para la atleta valenciana, estos días lo más duro está siendo «no poder salir de casa, para los que estamos acostumbrados a estar al aire libre todo el día, esto es muy complicado». Pese a ello, da ánimos a todos los deportistas profesionales y amateurs: Esto es durísimo pero vamos a aguantar, es necesario que todos nos quedemos en casa. Y como consejo, les digo que mantengan la actividad física durante el confinamiento. Esperemos que en mayo estemos ya todos fuera y esto haya acabado».Estos días de encierro domiciliario Marta tampoco descuida la alimentación: «Debo ser de las pocas que ha adelgazado estos días aunque es cierto que venía de estar fuera de mi peso».

Marta Esteban está siguiendo muy de cerca todo el dispositivo médico de estos días ya que ella es licenciada en medicina «aunque hace años que no ejerzo. Pero tengo muchos amigos trabajando estos días a tope». Por ello se suma a los aplausos a todo el colectivo de sanidad: «Si no fuera por ellos, luchar contra esto sería imposible, están haciendo una labor increíble. Esto demuestra la importancia de cuidar la Sanidad Pública».