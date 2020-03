Carolina Marín, Contador o Márquez se suman al proyecto solidario de Nadal y Gasol

El deporte español sigue mostrando su solidaridad a través del proyecto que lideran Rafa Nadal y Pau Gasol, la iniciativa solidaria 'Cruz Roja Responde' que pretende recaudar un total de 11 millones de euros y que ha sumado el apoyo en las últimas horas de Carolina Marín, Alberto Contador, Sergio García o Marc Márquez.



"Yo también quiero unirme a esta iniciativa, en agradecimiento a todo el apoyo que todo el pueblo español nos ha dado siempre a los deportistas", dijo este sábado Carolina Marín en su cuenta de Twitter. La campeona olímpica de bádminton se sumó así al proyecto 'Cruz Roja Responde', anunciado el pasado jueves.



Ni Mundiales, ni medallas. La sociedad nos ha apoyado siempre y es hora de responder con #NuestraMejorVictoria ??



Yo ya me he unido a #CruzRojaResponde y @RafaelNadal y @paugasol

Si quieres sumarte, haz tu aportación a

ES44 0049 0001 5321 1002 2225



— Carolina Marín (@CarolinaMarin) March 28, 2020

Desde que Nadal y Pau Gasol lanzaran el mensaje, el deporte nacional no ha dejado de responder a su llamada, con continuas adhesiones y donaciones para lograr esa cifra de donación para la administración pública en la lucha contra la pandemia del coronovirus. En España ya sonEste mismo sábado también se sumaron a la campaña el futbolista del Atlético de Madridz o el exciclistaAdemás, el viernes dejó una gran lista de deportistas solidarios, como el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, la propia Federación Española de Baloncesto y su presidente Jorge Garbajosa, el golfista Sergio García o las tenistas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez.También los campeones del mundo de motociclismo Marc y Álex Márquez hicieron su donativo y pidieron al mundo de las dos ruedas su apoyo., la lista no para de crecer en un mundo del deporte detenido en las pistas, los campos y los circuitos, pero no en su afán solidario.A Nadal y Gasol ya el mismo jueves le siguieron grandes nombres como los de Fernando Alonso, Íker Casillas, Julen Lopetegui, Carlos Sainz padre e hijo, Teresa Perales, Orlando Ortega, Bruno Hortelano, David Ferrer o Theresa Zabell.