Fran Tirado, portero del BM Elda CEE, supera el Coronavirus

Francisco Javier Tirado, guardameta eldense del Balonmano Elda CEE, equipo del Grupo E de Primera Nacional, que dio positivo por Coronavirus el pasado 3 de marzo, señaló mediante un comunicado a través del Twitter oficial de la Real Federación Española de Balonmano (RFEB) que ha logrado superar la enfermedad, que cuenta ya con el alta médica y que incluso ha comenzado a trabajar en su labor habitual, tomando las precauciones necesarias.

Fran asegura que antes de ser diagnosticado positivo, ya poseía sospechas de que podía padecer esta enfermedad, ya que hubo un caso en un círculo cercano a él, y unos días antes, durante el partido que jugó con su equipo frente al Águilas de Murcia el pasado 28 de febrero, comenzó a sentirse extraño, con dolor en las cervicales, en la espalda y con tos seca.

Una vez obtenido el resultado de las pruebas, le costó asimilar la realidad, pero terminó siendo consciente de la situación. El primer movimiento que hizo fue avisar al club y a sus compañeros, de los cuáles uno también presentaba síntomas, pero afortunadamente salió negativo. Al ser de los primeros casos en la zona, Fran asegura que los servicios sanitarios disponían de más medios para hacerle el seguimiento correspondiente y eso unido al hecho de ser una persona joven facilitó el tratamiento y aumentó la posibilidad de superar el virus con éxito.

Durante las más de dos semanas que permaneció en aislamiento recibió un gran apoyo del mundo del balonmano. «La gente se volcó, con esto, me he dado cuenta de lo mucho que ha hecho el balonmano por mí», recordaba Fran. El episodio más amargo para el guardameta durante su tratamiento fue el fallecimiento, por Coronavirus, de un buen amigo suyo, a la edad de 62 años. El portero eldense pasó por un inestable proceso anímico, que finalmente pudo sobrellevar con la fuerza necesaria, gracias en gran medida al de apoyo de compañeros y amigos. «Ha sido complicado a nivel psicológico, es lo que me ha costado más», destacaba.

Finalmente, el pasado 20 de marzo recibió el alta médica y se convirtió en uno de los 12.285 curados hasta el momento en España. Fran está realizando un proceso de adaptación a la vida normal, destacando que el lunes pasado volvió su trabajo habitual, tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad. El portero agradece el apoyo de todos desde la distancia y la labor de los servicios que ayudan a los afectados por esta pandemia. Además, está convencido de que esta dura experiencia le ha fortalecido a nivel psicológico, viéndose capaz de afrontar los problemas con mas endereza.