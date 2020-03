Gedeón Guardiola cuenta cómo ha superado el coronavirus en Alemania

Gedeón Guardiola, jugador de balonmano del Rhein Neckar Löwen alemán y de la selección española, que dio positivo por Covid-19, señaló a EFE que ya ha sido dado de alta tras pasar una cuarentena en su domicilio en un pequeño pueblo próximo a la ciudad alemana de Heidelberg, aislado dentro de su propia casa de su mujer y de sus hijos.

"Ya me encuentro totalmente bien, con energía y con fuerza y ya sin ningún síntoma desde hace una semana. Durante este tiempo de cuarentena y de aislamiento he tenido que enviar un seguimiento de nuestras constantes sanitarias, mío y de toda mi familia, a una página web de la sanidad alemana. Nos han llevado un control a toda la familia para que no tengamos ningún síntoma. Quiero dar las gracias a las autoridades sanitarias alemanas que se preocuparon por nosotros en todo momento, se agradece y te da tranquilidad", explicó.

"Hace un par de días, me remitieron un mail en el que me explicaban que la cuarentena concluía sino volvía a mostrar ningún síntoma en 48 horas. A partir de ayer domingo, nuestra cuarentena ha concluido y ya se puede decir que estoy dado de alta, la mejoría es evidente y ya podemos llevar un poco de vida normal aquí en casa por lo menos", añadió.ç

El internacional español comentó cómo está llevando esta pandemia en Alemania al señalar que "fuera de casa, la vida es un poco más estricta. Los niños no pueden ir al supermercado, no tienen colegio, nosotros seguimos sin entrenar con el equipo. El club nos ha enviado material a casa para que podamos realizar algunos entrenos individuales, de fuerza y resistencia con la pretensión de mantener la forma".

El jugador alicantino indicó que desconocen cuándo podrá volver a entrenar junto a sus compañeros de equipo ni cuando se reanudará la Bundesliga. "En cualquier caso, lo importante es que aquí en casa ha vuelto un poco la normalidad dentro de lo que cabe, el virus ha desaparecido y esperemos que en los próximos días se pueda mejorar la situación para todo el mundo y que todo esto acabe muy pronto. Me gustaría dar las gracias por los miles de mensajes que he recibido y mucho ánimo y mucha suerte para todo el mundo, pronto terminará todo esto", concluyó.