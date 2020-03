Illa garantiza la validación de los nuevos test

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que el Gobierno está "controlando la situación" creada por la pandemia de coronavirus, a la que se está haciendo frente "de la mejor manera posible", y que trabaja "en todos los escenarios futuros", si bien no puede adelantar de momento si se ampliará el estado de alarma por otras dos semanas después del 11 de abril.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Illa ha explicado que el Ejecutivo está ahora mismo "concentrado en controlar la epidemia" y en que se apliquen todas las medidas adoptadas para erradicarla. "Evidentemente el Gobierno trabaja en todos los escenarios futuros que no son anticipables en este momento todavía", ha subrayado a la pregunta de si se contempla ya una prórroga del estado de alarma.



"Sin salud no hay economía"

Illa ha valorado este lunes el decreto del Gobierno que paraliza la actividad económica no esencial al advertir de que "sin salud no hay economía" y ha asegurado que, con los datos conocidos de contagio, "si no estamos en el pico, estamos muy cerca de él".

El ministro de Sanidad ha afirmado que con el decreto, que concede un permiso de ocho días retribuible recuperable, "no se está enfrentando salud y economía".

"Es más: para que haya economía tiene que haber salud, y por eso se ha adoptado esta medida", ha apostillado Illa, quien ha insistido en que no se puede ni se debe enfrentar salud y economía.

Para que haya salud, ha dicho, hay que derrotar el virus y es necesario adoptar esta decisión "complicada", ha señalado en referencia al decreto.



"Muy cerca del pico"

Illa ha explicado que existe una tendencia descendente en la epidemia, lo que no quiere decir que no haya una "presión importante" sobre el sistema hospitalario y sobre las UCI.

Los datos de este lunes muestran un incremento de casos del 8%, cuando hace una semana era del 15%, un 19% el martes y el 20% el miércoles 25, día a partir del cual fue descendiendo a un 18% el jueves, un 14% el viernes, un 12% el sábado y un 9% el domingo.

Para Illa, con los datos conocidos este lunes de casos de coronavirus y fallecidos, España está más cercar del "pico" de casos. "SI no estamos, estamos muy cerca".



Posible incorporación de médicos extranjeros

El ministro ha asegurado además que de momento no se ha "activado" el ofrecimiento de médicos de otros países de venir a España para atender a los pacientes de coronavirus, pero ha señalado que "si hiciera falta" lo haría.

Illa ha recordado que hasta ahora "se han activado muchos recursos sanitarios de España" como personal médico jubilado o aquellos que han aprobado el MIR pero no han obtenido plaza.



Otra dotación de mil millones

Por otro lado Illa ha anunciado este lunes una dotación adicional de mil millones de euros del fondo de contingencia del Ministerio de Sanidad para apoyar a las comunidades autónomas a hacer frente a la lucha contra el coronavirus. El ministro ha asegurado que antes de distribuir los test para detectar el coronavirus se validarán para comprobar su eficacia.

La partida económica se suma a los mil millones de euros que ya se habían aprobado anteriormente.

Esta decisión -ha dicho- es fruto del esfuerzo en materia de suministro de material y de apoyo en materia económica a las comunidades autónomas para poder luchar eficazmente contra el virus.



Validación de los test

Illa también ha asegurado que los test de diagnóstico rápido del nuevo coronavirus que lleguen a España van a pasar la validación del Instituto de Salud Carlos III y se realizará una guía de uso antes de distribuirlos a las comunidades autónomas.

Este lunes un millón de test rápidos para la detección del Covid-19, junto a equipos de protección individual, van a llegar a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire procedentes de Shangái (China), según ha anunciado el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya.

Sin embargo, y después de que se tuvieran que devolver 58.000, de un pedido de 640.000, por no cumplir con las exigencias requeridas, el ministro de Sanidad ha aseverado que antes de repartir los test rápidos a las comunidades autónomas se realizará una validación en el ISCIII para garantizar que cumplen con los requerimientos necesarios para su uso.