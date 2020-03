Phelps: "Espero que no veamos un aumento en las tasas de suicidio"

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021 ha eliminado la incertidumbre que había en los deportistas sobre las fechas del evento por culpa del coronavirus, pero aunque la gran mayoría aplauden el cambio de año, tendrán que hacer también un gran esfuerzo físico y mental para mantener su mejor estado de forma un año más después de estar cuatro años preparando la cita que iba a disputarse este verano.

Y es en este aspecto en el que incide el deportista más laureado de la historia en unos Juegos Olímpicos, Michael Phelps, consciente por experiencia propia de la importancia de la salud mental en los deportistas. "Realmente espero que no veamos un aumento en las tasas de suicidio de los atletas debido a esto, porque la salud mental es lo más importante aquí", señala en declaraciones a NBC Sports.

A pesar de ello, el 'Tiburón de Baltimore' comparte la decisión de aplazar la cita olímpica, ya que destaca que la crisis sanitaria mundial de la actualidad es muy superior a anteriores amenazas en otros JJOO. "Nunca hemos visto esto antes. Fue la decisión correcta, pero me rompe el corazón pensando en los atletas. No veía la forma de que todo funcionara. Hemos tenido problemas en el pasado, la calidad del aire en Pekin 2008 o el virus Zika en Río 2016, pero esto es más grande e incomparable con lo anterior. No parecía algo que pudiera ser administrado o controlado".