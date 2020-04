Trinidad Alfonso y el COE impulsan desde casa a los olímpicos

Acuerdo entre la Fundación Trinidad Alfonso, el COE y Go Fit

El Comité Olímpico Español, la entidad gestora de centros deportivos GO fit y la Fundación Trinidad Alfonso ha puesto en marcha el proyecto 'Hogares de Alto Rendimiento'. Se trata de una iniciativa que busca disminuir los efectos del confinamiento en los deportistas de españoles de alto rendimiento debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y que llevará a sus hogares los recursos necesarios para continuar, en la medida de lo posible, con su preparación, ya que #EstoNOtienequePARAR.

El objetivo es conseguir que, cuando finalice esta situación de Estado de Alarma y el país recupere la normalidad, cada uno de nuestros deportistas esté lo mejor preparado posible para afrontar reto de continuar en la élite mundial del deporte, con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte del año 2021.

La alianza de estas tres entidades se articula en dos vertientes. La primera material, con la que los deportistas recibirán en sus hogares un pack de material deportivo esencial para seguir con sus entrenamientos durante el tiempo que dure el confinamiento por la cuarentena. Y la segunda digital, en la que GO fit pondrá a disposición de todos los deportistas sus plataformas digitales. En la misma se ofrecerá asesoramiento nutricional y psicológico exclusivo de primer nivel por parte de profesionales absolutamente cualificados. Además, diariamente se incluirá un vídeo con píldoras de entrenamiento para ayudar a mitigar los efectos del confinamiento a nivel estructural.

Se podrán sumar a esta iniciativa aquellos deportistas de élite españoles que estén incluidos en el Plan ADO, así como los deportistas del Proyecto FER pertenecientes al grupo de Élite que no estén incluidos en el primero.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, indicó que para el COE "es un privilegio poder llevar a cabo este proyecto de la mano de la fundación Trinidad Alfonso y los centros deportivos GO fit. La preocupación del Comité Olímpico Español por la preparación de nuestros deportistas de élite es compartida plenamente por estas dos instituciones, que son un referente a nivel nacional por la ayuda desinteresada e incondicional que prestan al deporte español. Este sencillo proyecto nace pensando en nuestros deportistas, con el único objetivo de ayudarles a superar este difícil momento por el que estamos pasando, ellos son ejemplo de valores, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Por eso todos juntos lo superaremos, no estáis solos, siempre estaremos a vuestro lado".

Blanco también quiso agradecer a las entidades que ayudan en el impulso de este proyecto de Hogares de Alto Rendimiento: "Quiero dar las gracias por su generosidad a la Fundación Trinidad Alfonso, que muestra una sensibilidad sin límites hacia el deporte español y sus deportistas colaborando activamente en todas las iniciativas que se le presentan, y a los centros deportivos GO fit, que son un referente en la sociedad al haber acercado el deporte al alcance de todos. Nos vemos en Tokio 2021".

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso también valoro esta iniciativa: "Es un orgullo contar con dos socios del nivel del COE y de GO fit y, sobre todo, es un orgullo poder contribuir a que el deporte español de máximo nivel y las entidades de su entorno no se detenga y sigan trabajando incluso estas circunstancias tan adversas. El objetivo de Tokio se ha aplazado pero sigue estando en el horizonte, por eso es importante que sigamos, entre todos, apoyando el deporte de élite. Esto no tiene que parar porque esto pasará y lo que queremos es que, cuando eso ocurra, a nuestros deportistas les pille lo más fuertes posible. Además, aunque esta iniciativa está dirigida a los deportistas de alto nivel, si puede servir de referencia para el resto de ciudadanos, les anima a estar activos y aprovechar el tiempo en casa haciendo deporte y combatiendo los efectos del sedentarismo en esta cuarentena, la satisfacción será doble".

Gabriel Saez Irigoyen, presidente de GO fit, valora la acción: "GO fit es una compañía de deportistas, cuya misión es lograr que el 100% de la población adquiera el deporte, el ejercicio, como elección esencial, de modo que su vitalidad, esperanza y calidad de vida sean las óptimas. Este principio está en la carta Olímpica y, siguiendo el mismo, lanzamos esta iniciativa ante el desafío del COVID-19 y el confinamiento. El COE, la Fundacion Trinidad Alfonso y GO fit lanzamos este programa de 'Hogares de Alto Rendimiento' para ayudar a que nuestros deportistas Olímpicos y de élite conserven, en la medida de lo posible, sus rangos de fuerza y movimiento y tengan, además, entreno complementario con material esencial, asesoramiento nutricional y psicológico. Además, contarán con una guía especial de organización para ayudarles a superar este desafío. Entendemos que el deporte de élite es el espejo donde todos nos miramos. Son nuestros Héroes".