Cotanda, enfermero y jugador de rugby: "Da miedo recaer, pero debo volver"

El jugador del CAU Rugby Valencia Adrián Cotanda, que ha superado el coronavirus y que este jueves se incorpora al trabajo como enfermero en una residencia de mayores en València, reconoció que le da "un poco de miedo" volver a contagiarse, pero que no queda otra que volver y ayudar".

Cotanda confirmó en una conversación telefónica con EFE que el miércoles recibió la notificación de haber superado ya el coronavirus y que acudió de inmediato a recoger el alta médica para incorporarse a su puesto de enfermero en una residencia y en el hospital clínico de València durante el fin de semana. "Esta semana fui al centro hospitalario de la Malvarrosa en coche y sin bajar me hicieron el test. Ayer por la mañana me llamaron para confirmar que había dado negativo", dijo el integrante de la plantilla del CAU Rugby Valencia que juega en la División de Honor B.

El jugador y enfermero, de 28 años, explicó que el hecho de haberse contagiado en los primeros días de esta crisis sanitaria y haberlo hecho "de forma leve" le ayuda a no tener tanto temor por un nuevo contagio. "Es verdad que da un poco de prevención, pero no tengo otra que volver", insistió Cotanda, quien agregó que prefiere no pensarlo demasiado y tomar todas las medidas que pueda. Hay que trabajar y ayudar", dijo Cotanda, que está seguro de que en la residencia de mayores de Campanar habrá "mucha faena".

"No soy muy consciente de cómo está la situación porque llevo varias semanas encerrado en casa y no la he vivido en primera persona, sólo lo que he hablado con mis compañeros. Sé que las medidas de protección son escasas y limitadas y por lo que me cuentan hay mucho trabajo", añadió.

Cotanda, que restó importancia a su labor en esta crisis sanitaria, sí que lanzó un mensaje contundente sobre lo que espera de la sociedad en el futuro y cuando acabe esta dura situación. "Lo que espero es que la gente tenga memoria y que se siga defendiendo la sanidad pública", finalizó.