El gobierno podría dejar hacer deporte al aire libre en los próximos días

Correr, salir en bici, pasear a los niños... son actividades anheladas por gran parte de la población española y que, en breve, podrían volver a hacerse con el beneplácito del gobierno. Aún no hay nada decidido pero en su comparecencia de prensa de este jueves 2 de abril, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que se está estudiando suavizar las medidas del confinamiento y en los próximos días, permitir que se haga deporte al aire libre como ya sucede en otros países. "Son medidas que estamos estudiando, no me he comprometido a que se puedan llevar a la práctica. Se trataría, por tanto, de "escenarios que se estudian pero que se encuentran en fase preliminar".

En cualquier caso, el mero hecho de que el gobierno lo esté estudiando abre un halo de esperanza a los muchos runners y deportistas en general que estos días viven confinados en sus casas sin poder practicar deporte al aire libre. Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el Estado de Alarma, quedaba totalmente prohibido hacer deporte en el exterior, algo que según evolucione la situación en los próximos días, podría permitirse.