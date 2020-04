Días para practicar e intentar ser 'manitas'

El confinamiento ha abierto las puertas de par en par para sacar el manitas que lleva dentro cada persona. Ahora no hay excusa para acabar con ese pequeño apaño para el que nunca se tiene tiempo o iniciar un proyecto para sacar provecho al hogar. Los aficionados al bricolaje pueden aprovechar para pintar una habitación, restaurar un mueble, decorar el baño o simplemente acondicionar el jardín. Es más, el garaje y el trastero tienen ante sí una segunda juventud para que se ordene todo lo ordenable.

Este campo admite infinidad de proyectos, pero los balcones han recuperado su protagonismo desde el inicio del estado de alarma. Mucha de la actividad en el día a día se concentra allí y tres son las ideas perfectas para acondicionar el espacio.



Ideas

La primera de ellas es hacer un mostrador con el que lograr más espacio, a través de un soporte de quita y pon que se acopla a la barandilla. Gracias a este mostrador, se puede comer, tomar un aperitivo o incluso tener ciertos objetos encima aprovechando al máximo el espacio.

La segunda puede ser la colocación de una malla de ocultación o una decorativa celosía para lograr algo de intimidad entre los vecinos y que permita además protegerse del sol o de la lluvia.

Y la tercera se centra en la decoración y la iluminación. Para ello, se pueden colocar tiras de luces led en ciertos puntos como el techo o en las esquinas de las paredes, así como lámparas de mesa o de suelo y guirnaldas estéticas y vistosas, para conseguir un espacio más agradable cuando se empieza a hacer de noche.

Para aquellas personas que dispongan de terraza, además de las anteriores propuestas, también pueden cambiar el pavimento colocando hierba artificial o cubriéndolo con losas de madera, dependiendo de los gustos. Y si se pretende una iniciativa más sencilla bastará con la instalación de un suelo vinílico por encima del que se tiene.



Al alcance de todos

Si hay una tarea de bricolaje al alcance de todos y con poco riesgo (salvo que te equivoques de color) es pintar las paredes. Tenemos ante sí una oportunidad única para cambiar de color o simplemente volver a darle una capa en las zonas más desgastadas. Sin duda, son jornadas para aprovechar y hacer una cocina de juguete con una mesita vieja; revestir la pared del baño sin hacer obras; construir un botellero de madera personalizado; o hacer un mural fotográfico.

La imaginación y la creatividad, con los materiales que tiene uno en casa, pueden ser infinitos.



Iniciativas online

Muchas de estas ideas se pueden encontrar en los perfiles oficiales de Leroy Merlin, que bajo la etiqueta de #PlanParaTuCasa, está llevando a cabo estos días diferentes talleres como Aprende a renovar tus muebles de melamina, cómo hacer cuadros o cómo mantener perfectas las puertas de madera, entre otros. Además, también ofrece a sus clientes, por ejemplo, consejos sobre cómo sacarle el máximo partido al salón o cómo acondicionar un rincón en tu casa para el teletrabajo.

A nivel individual, entre las cuentas de Instagram que cuentan con muchos seguidores en este campo están @mimodemami, @ladyandriu y @mihogarmejor. En ellas se ofrecen vídeos en los que se llevan a cabo diferentes trabajos. Además, también hay que citar los canales destacados en Youtube como Bricomania, Decogarden, Hogarmanía o Jardinatis.



Reduce el estrés

Hay estudios que dicen que el bricolaje está considerado actividad de ocio terapéutico, pues aporta beneficios a la salud física y mental, reduciendo el estrés y la ansiedad de quienes lo practican. No obstante, la seguridad tiene que imperar en cualquier iniciativa y los expertos aconsejan que hay que dejar para otro momento las obras que impliquen riesgos, no hay que utilizar herramientas si no se conoce perfectamente el funcionamiento, y hay que estar siempre protegidos.

Y los peques también tienen un gran entretenimiento con el bricolaje, adaptado a su edad. Uno de los canales de Youtube más famosos es Art Attack, una mina de tutoriales para hacer manualidades para niños. Así, no hay tiempo para el aburrimiento.