La 'guerrera' Begoña Fernández prepara su vuelta al trabajo en el hospital para luchar contra el coronavirus

La exinternacional de balonmano Begoña Fernández, en el tramo final de su baja por maternidad, se prepara ya para volver a su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería en un centro hospitalario de Vigo y ayudar a la lucha contra el coronavirus COVID-19, y ha reconocido que su deporte le ha enseñado a "trabajar bajo presión" y a "gestionar las emociones", dos requisitos fundamentales para afrontar esta crisis.

"Es una profesión vocacional, lo llevas dentro. Es gratificante poder ayudar a las personas en sus situaciones más vulnerables", señaló en un vídeo facilitado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) la jugadora gallega, que tras su retirada en verano de 2015 permaneció ligada al sector sanitario.

La 'guerrera', elegida 'Mejor Pivote' en el Campeonato de Europa de 2008, dejó el balonmano tras disputar 181 partidos internacionales y con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En los últimos meses, la viguesa ha estado de baja tras haber sido madre por segunda vez, y eso le ha provocado un gran "conflicto interno". "En condiciones normales, tendría que estar en el hospital trabajando, pero fui madre otra vez y esto me hace ver los toros desde la barrera, me hace sentirme mal porque me gustaría estar ahí", reconoció.

"Debemos sacar el lado positivo de todo esto, y eso es la generosidad de la gente: hablo con mis compañeros cada día, y es increíble el cariño que reciben; cada uno dentro de sus posibilidades intenta aportar lo máximo. Hoy, más que nunca, me siento súper orgullosa de formar parte del sector sanitario", subrayó.

Fernández, pilar fundamental en las 'Guerreras' de Jorge Dueñas, agradeció su labor a "todo el personal sanitario". "Gracias a todo el mundo que está trabajando a día de hoy para facilitarnos las cosas. La familia del balonmano está acostumbrada a jugar partidos importantes; el balonmano nos ha dado muchos valores y herramientas para saber trabajar bajo presión, gestionar las emociones, y estar fuertes en momentos complicados", concluyó.