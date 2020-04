El 'Dia de l'Esport 2020' se cuela en miles de hogares

El Dia de l'Esport no se detiene y este lunes se ha celebrado con toda su fuerza reinventado en los hogares de la Comunitat Valenciana. Debido a la crisis sanitaria provocada por la epidemia del coronavirus COVID-19, la tradicional celebración de este día no ha podido llevarse a cabo en los centros educativos. Sin embargo, eso no ha impedido su celebración.

Más bien al contrario, miles de hogares de las tres provincias de la Comunitat Valenciana se han visto inundados por el espíritu deportivo y saludable de esta jornada. Tanto es así que el hastag #DiadelEsport ha sido la tendencia número uno en twitter en la Comunitat Valenciana durante prácticamente toda la mañana.

La Fundación Trinidad Alfonso y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte decidieron adaptar el formato a la actual situación para evitar su suspensión y para promover que todos los niños, niñas y jóvenes de la Comunitat Valenciana sigan haciendo deporte a lo largo de esa jornada.

El resultado no ha podido ser más positivo, ya que han sido miles las familias que se han sumado a través de las redes sociales. Además, este 6 de abril, el 'Dia de l'Esport 2020' ha conseguido que, además de los propios niños y niñas, se sumen también sus familiares, de manera que la involucración en la planificación, ejecución y celebración de esta jornada ha sido aún mayor de lo previsto.



Deporte y hábitos saludables

Además, con la intención de provocar salir de la rutina de la cuarentena y aprovechar al máximo esta jornada, la acción se ha ampliado y no se centró únicamente en el ejercicio físico, sino que las familias han mostrado sus hábitos saludables (como el desayuno, comida, etc.) a lo largo de esta jornada.

El objetivo era generar una gran conversación en las redes sociales durante el Dia de l'Esport. Para ello, las familias y los centros que se han sumado a esta celebración debían mencionar la cuenta de twitter o Instagram de Comunitat de l'esport (@comunitatesport) e incluir el hashtag #Diadelesport.

El profesorado de educación física de cada centro docente se ha vuelto a volcar, como cada año, y ha sido el encargado de fomentar, impulsar y adaptar al entorno y realidad de su propio centro el seguimiento de esta acción.

Impulsado por Deporte de la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso, la iniciativa 'Dia de l'Esport' pretende que todos los niños y niñas de los centros educativos de la Comunitat Valenciana realicen una jornada de deporte, al margen de su clase habitual de Educación Física, para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra el 6 de abril.

Este año habían sido casi 750 los colegios de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón los que habían confirmado su participación en una jornada deportiva que, aunque no se ha celebrado en cada uno de esos centros, ha tenido un reflejo en los hogares de las familias valencianas.

Los colegios, en cualquier caso, han seguido encargándose de estimular a su alumnado y familias para sumarse a este Dia de l'Esport. Todos esos centros recibirán igualmente el premio estipulado, que este año consistía en un pack de material deportivo valorado en 120 euros o que la Fundación Trinidad Alfonso empleara ese dinero en realizar una donación a al proyecto solidario 'Deporte Juntos' de la asociación Cooperación Internacional.



Material a disposición del alumnado

El material generado durante la jornada quedará a disposición de toda la comunidad educativa en el 'Rebost Digital' de la Conselleria (https://www.rebostdigital.gva.es/), para que el alumnado pueda seguir practicando deporte en sus casas durante las próximas semanas.

Dentro de los apartados de Infantil, Primaria y Secundaria se pueden encontrar una gran variedad de materiales gráficos y audiovisuales relacionados con la educación física, que incluyen juegos tradicionales, ejercicios psicomotrices, actividades deportivas o retos de destreza corporal que se pueden practicar en casa durante el confinamiento para pasar un buen rato en familia mientras se practica actividad física.

Por ejemplo, para niñas y niños de Infantil hay un serial de vídeos llamado 'Educació Física amb Pedro i Pol', en que un padre y su hijo comparten diariamente diferentes ideas creativas para jugar en casa. Entre las actividades destacan juegos con peluches y globos, la confección de un mapa con tesoros escondidos dentro de casa y ejercicios de yoga y relajación para los más pequeños que se pueden practicar fácilmente.



Jugar a pilota valenciana en el pasillo de casa

También se encuentran colgados en el ReDi los vídeos del profesor de Educación Física del CEIP Vicent Marçà de Castelló, Joan Daudén, que ha preparado documentos audiovisuales dirigidos al alumnado de Primaria en que explica como practicar ejercicio físico y disfrutar mediante juegos individuales o en pareja con objetos cotidianos como globos, almohadas, una cuerda o botellas de plástico. También explica diferentes juegos relacionados con la pilota valenciana que se pueden practicar en el salón de casa, en el pasillo o en la terraza, una manera muy recomendable de acercarse al deporte autóctono y practicar deporte.

Para conocer mejor los juegos tradicionales valencianos encontraréis el enlace en la web editada por Juan Dols y que está basado en el libro 'Com es juga a...', de Ángel Gómez y Navarro. Se trata de un portal interactivo con una recopilación de actividades y fotografías para aprender varios juegos tradicionales valencianos.

En el repositorio también hay un enlace a 'Propostes en moviment per a casa', una recopilación visual de ideas para practicar actividad física y deporte desde casa, así como diferentes juegos tradicionales, elaborado por Sandra Carcelén, con ejercicios tan curiosos como la oca o el bingo de la actividad física.

También son interesantes los retos que lanza al alumnado Jaume Ramis, profesor del CEIP María Francisca Ruiz Miquel de La Vila Joiosa, para que los y las alumnas imiten los juegos de destreza corporal que hace en sus vídeos.

El alumnado y el profesorado de Secundaria también tiene a su disposición material específico de educación física como los recursos elaborados por el profesor Santi Querol en su portal web Educación Física 3.0, en que, entre otras cosas, explica como elaborar pelotas de malabares o un 'aerofrisbee' con materiales caseros y escribe sobre la educación física. Otro portal que podemos encontrar en el ReDi es 'Mou el cos. Desvetlla la ment', en que hay una propuesta específica para practicar ejercicio físico en casa durante el confinamiento.



Formación y recursos para el profesorado

La formación del profesorado de Educación Física tampoco se para y el CEFIRE Artisticoexpressiu ha preparado el curso en línea 'EF 3.0. Las TIC en las clases de Educación Física', que permitirá a los y las docentes participantes entender los fundamentos y características de la competencia digital, conocer las herramientas TIC y combinarlas en el procedimiento de enseñanza y aplicar estas herramientas a la educación física.

Esta formación en línea dará inicio el 4 de mayo, y las inscripciones se pueden hacer en el siguiente enlace, en que también encontraréis toda la información: https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/2020/03/31/ef-3-0-las-tic-en-las-clases-de-educacion-fisica/ .

Para completar los recursos para el profesorado de Educación Física, el CEFIRE Artisticoexpressiu ha puesto a disposición de la comunidad educativa diferentes recursos en línea entre los que destacan una unidad didáctica sobre pelota valenciana o el Rythm & Basket, que promueve el aprendizaje basado en proyectos artísticos.