Murcia pide más vigilancia del Ejército y Policía para evitar desplazamientos a la costa

El presidente regional, Fernándo López Miras, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una mayor vigilancia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de los cinturones de las ciudades para evitar desplazamientos a la costa o a las segundas residencias.

López Miras, que ha comparecido con el consejero de Salud, Manuel Villegas, le ha pedido en este sentido a Sánchez, el endurecimiento de las sanciones, después de que varios alcaldes de la Región de Murcia le hayan confirmado que se estaban registrando desplazamientos a sus municipios y que en Águilas se hayan puesto más de 200 sanciones en los últimos días.

También le ha pedido que los municipios que tengan superávit puedan destinar ese dinero a la lucha contra el COVID-19 y que, además de ese dinero fruto de su buena gestión, dispongan de un fondo de liquidez extra. Así, le ha planteado un fondo de apoyo al comercio minorista, que ha tenido que cerrar sus puertas pero sigue teniendo gastos.

En este sentido, el presidente murcianos ha contado que también le ha pedido a Sánchez que prepare un Plan Estatal de Recuperación Social y Económica para el día después de esta crisis sanitaria. Un plan que debe contar con fondos estatales y europeos. Además, le ha pedido que autorice a las CCAA que están comprando material, que puedan buscar financiación externa por su cuenta.

López Miras le ha mostrado su preocupación por los autónomos, ya que siete de cada diez de estos profesionales de la Región de Murcia no van a poder acogerse a las ayudas del Gobierno de España. Por eso, le ha pedido que se elimine el pago de las cuotas al no haber ingresos. Además, le ha pedido que las empresas de sectores esenciales que, aunque no han cerrado, trabajan a un ritmo bajo puedan acogerse a ERTES.

Otra de las preocupaciones es la que afectas a las familias murcianas y el curso escolar, por eso le ha pedido a Sánchez medidas homogéneas en todas España y directrices claras, ya que no todas las familias o residencias pueden acceder de manera online a la 'teleformación'. "Necesitamos un protocolo claro elaborado por un grupo de expertos", ha subrayado.



Sigue sin llegar material

López Miras, que ha vuelto a hablar de carrera entre CCAA por la adquisición de material sanitaria, ha dicho que no tiene sentido que la administración central y la regional se estén desmintiendo acerca de la llegada de material, cuando la realidad es que "sigue sin llegar".

Por ello, ha demandado un criterio claro de reparto de ese material a las CCAA, y le ha pedido al presidente del Gobierno que provea a las Policía Locales de material sanitario de protección, así como a los trabajadores del sector primario.

López Miras ha vuelto a insistir en que su lealtad con el Gobierno central es "total" y que la actitud del presidente Sánchez es "positiva" con las CCAA, "pero además de esa actitud necesitamos que la acompañe de hechos", en relación a la falta de material.

Su percepción es que cuenta con la lealtad de todos los presidentes autonómicos sin excepción, pero ha empezado a ver también frustración entre sus homólogos, "porque es la cuarta reunión y los temas se repiten sin tener resultado".

"Es acertada la decisión de prolongar el Estado de Alarma, pero no podemos estar más en desacuerdo con el Gobierno por haber retenido los fondos destinados a Políticas Activas de Empleo, unos 30 millones de euros que además ya estaban comprometidos", ha señalado López Miras, que insiste en la necesidad de flexibilizar los objetivos de déficit o deuda para las CCAA.

Sobre todo en el caso de Murcia, "una comunidad infradotada e infrafinanciada que cuenta con menos recursos que otras CCAA porque recibimos cada año menos dinero del Estado", ha apuntado, "pero a pesar de esto tenemos un estado del bienestar y un sistema sanitario garantizado como se ha podido ver". "Vamos a tener las mismas dificultades, como que el resto de CCAA, es decir muchísimas".

Por ello, ha anunciado que habrá un Plan de Recuperación Económica en la Región de Murcia en el que espera contar con el respaldo de los partidos políticos de la oposición. "No sabemos cuanto tiempo van a permanecer cerradas las empresas y, por tanto lo profundo del daño en el tejido empresarial", ha indicado López Miras, que ha vuelto a apelar al Estado para que le autorice al cierre de los comercios en domingos y festivos.



Test rápidos para los asintomáticos contagiados

El presidente del Gobierno le ha pedido a todas las CCAA que vayan preparando un listado de infraestructuras públicas y privadas susceptibles de acoger a personas asintomáticas que pudieran dar positivo. Un listado que ya ha se ha elaborado y que en las próximas horas se le enviará al Ejecutivo central.

El problema, ha insistido López Miras, es que los test rápidos comprometidos por el Gobierno aún no han llegado a ninguna CCAA. "Ha dicho que va a llegar un millón de test para repartir entre las comunidades, pero eso mismo dijo el fin de semana pasado", se ha lamentado.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado en este sentido que hoy han llegado 20.000 de estos test que tenía pedidos el Servicio Murciano de Salud, y que en las próximas hora podrían llegar más desde el Gobierno de España.

Villegas, que ha vuelto a confirmar que no hay problemas de respiradores porque no hay colapso en las UCIs al haber aún una treintena de camas libres, ha desvelado que la estrategia sanitaria a seguir, una vez contenida la pandemia, es realizar estos test a los asintomáticos contagiados, que podrían estar en torno al 10% de la población.

Respecto a la situación de a residencia Cáser defiende que el protocolo ha sido el correcto y que se puso en marcha desde que se tuvo conocimiento del primer positivo. Según ha dicho, la lista de fallecidos en residencias de la Región de Murcia asciende a 28.

Villegas también se ha referido a la gestión de la crisis sanitaria que se ha hecho desde la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de España o las CCAA, cree que ha sido buena y que nadie podía aventurar todo lo que iba a pasar. "No hay que buscar responsabilidades sino soluciones", ha dicho, al tiempo que añadía que será más adelante, al enfrentarnos a otra pandemia, cuando comprobemos lo aprendido.



Fase de meseta

El consejero de Salud ha reconocido que los ingresos hospitalarios se han estabilizado en los últimos días, así como los ingresos en las UCIs, a pesar de que se han producido más fallecimientos, unas muertes que según Villegas "era de esperar" porque se trataba pacientes con mal pronóstico hace una semana.

Por eso, y aunque ha hablado de 'Fase de Meseta', ha pedido prudencia, porque la Región de Murcia es más vulnerable a un rebote al haber habido menos contagios. "No ha habido prácticamente colapso sanitario, pero hay que mantener la prudencia", subraya, aunque reconoce que si esta semana continúa como la que ahora acaba, se podría empezar a hablar de rebajar las medidas de presión sobre el confinamiento.

A preguntas de los periodistas sobre el debate del uso de la mascarilla, el consejero de Salud ha recordado que hasta hace una semana, en la que hubo una evidencia científica, no se recomendaba su uso. "Está bien recomendarla", pero le recuerda al Gobierno que no se debe hacer careciendo de stock.

Villegas dice que las 150.000 mascarillas homologadas que tiene el SMS dar para una semana y que las artesanales o las realizadas por las empresas e industrias de la Región solo pueden usarlas los ciudadanos, al carecer de la homologación para el personal sanitario. Aunque ha recordado que su efectividad puede ser la misma o superior.