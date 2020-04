El presidente del COE elogia la labor de mecenazgo de Juan Roig

Alejandro Blanco lanza un mensaje de ánimo a los deportistas FER en su presentación virtual

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, no ha querido perderse un año más, la puesta de largo del Proyecto FER. El presidente del COE ha participado en la presntación virtual celebrada este martes 7 de abril. Blanco se refirió al aplazamiento de los Juegos de Tokio hasta el año 2021 y quiso agradecer a los deportistas españoles su comportamiento durante las últimas semanas. "Estamos viviendo una situación muy dura. Quiero mandar un abrazo de parte del deporte español a todos los afectados, a todos los españoles confinados en sus casas. Los deportistas han dado una muestra de entereza y solidaridad, y han demostrado estar a la altura. Ahora que ya conocemos la fecha de los Juegos de Tokio en 2021, solo hay que esperar a que pase esta situación y confiar en que, cuando esto se normalice, vais a preparar los Juegos en las mismas condiciones que otros deportistas que no han sufrido tanto como aquí en España".

Alejandro Blanco se refirió a la labor de mecenazgo de Juan Roig: "Es difícil explicar con palabras lo que significa para el deporte español todo lo que está haciendo Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Son ya ocho ediciones del Proyecto FER y quiero destacar lo que supone este apoyo no solo como deportistas, sino en la formación como personas para esos jóvenes. Cada vez que me viene a la mente lo que Juan Roig está haciendo, no sólo por el deporte, sino por la sociedad española, me viene a la cabeza la idea de Cultura del Esfuerzo y que lo importante no es solo llegar a la meta, sino cómo recorres el camino y cómo te esfuerzas para llegar a la meta. El desarrollo del deporte en España no se entendería sin el ejemplo que representa Juan Roig y la Fundación Trinidad Alfonso", señaló el presidente del COE.