Durante años he visto el fútbol desde dentro pero en la distancia. Me explico, no soy aficionado al fútbol pero llevo 23 años como fotoperiodista en Superdeporte.

He disfrutado cada momento de trabajo en grandes estadios europeos, campos de tercera o haciendo fútbol base. Pero siempre creí ver todo este mundillo con cierta distancia, pues no me sentía parte de esa pasión futbolera.

Han pasado los años y aunque sigo sin ver un solo partido por afición, he aprendido mucho de la vida a través del fútbol.

¡Quién me lo iba a decir mi! Yo, que me he cansado de explicar que para mi solo es trabajo, que disfruto con ello, pero no es mas que eso, trabajo.

Pues resulta que a mis 47 tacos puedo decir que este planeta del balón me ayuda a filtrar todas esas cosas que a veces no entiendes de la vida. Precisamente por estar inmersa en ellas, por ser incapaz de coger distancia con lo más cotidiano.

A lo que iba, esta imagen de la final de Copa del Rey en Sevilla me ha parecido cobrar sentido casi un año después de haberla disparado.

Toda una comunidad, todo un grupo humano, todo un equipo con el corazón en un puño. A punto de romper a llorar o explotar de alegría.

Todo un país en un suspiro, esperando el mejor desenlace posible. Unidos por un sentimiento que, pase lo que pase, nos mantendrá más unidos allá de las diferencias.

¿No estáis viviendo esta situación como si el tiempo se hubiera congelado en un suspiro? Todos deseamos que el árbitro pite el final y podamos celebrar este título que tanto estamos sufriendo.