Así paró Alberto Contador los pies a Lance Armstrong en el Tour de 2009

Alberto Contador, en una larga entrevista con el youtuber Valentí Sanjuan, reveló varias anécdotas sobre la rivalidad que mantuvo con Lance Armstrong en el Tour de Francia de 2009, entre las que se incluyen cómo paró los pies al ciclista estadounidense. Y es que la convivencia entre ambos, y con el resto de miembros del equipo durante aquellos días, fue de todo menos sencilla.

"Él (Armstrong) volvió al ciclismo, a mi equipo, y dijo que quería ganar el Tour. Había una tensión tremenda. Hasta nuestros compañeros lo estaban. Antes de empezar el Tour fui a hablar con Lance directamente a su habitación y me dijo: 'para mí es mejor que ganes tú el Tour a que gane yo'. Eso fue el día antes de la primera contrarreloj. Luego vi que puso por Twitter: 'mañana en la contrarreloj veremos quién es el líder'. Perdí el tiempo y la siesta", comentaba entre risas Alberto Contador.

El de Pinto habló también de la etapa de los abanicos en la que Armstrong pidió ayuda a su amigo George Hincapie, entonces en otro equipo, para provocar cortes en el pelotón y donde el madrileño entró a 40 segundos del norteamricano. O cuando el Astana le dio las mejores ruedas a Armstrong para la contrarreloj y él tuvo que buscarse la vida comprándole una a otro equipo.

"Para la contrarreloj de Mónaco tuve que comprar una rueda lenticular de última generación porque en el equipo sólo había dos y me dijeron que eran para Lance. Y eso que yo era el líder teóricamente. Hablé con el equipo Milram, que usaban el mismo tipo de rueda, y pude comprarles una. Cuando aparecí en la salida con esa rueda, Armstrong se sorprendió...", señaló Contador.



El día que todo explotó

Era la etapa 9, en Andorra. "En la reunión del día anterior a la etapa dijo Bruyneel: 'Hoy vamos a ir tranquilos, en grupo, no nos interesa otra cosa'. Yo me subía por las paredes. Estoy deseando que llegue la montaña para reventar la bici y me dicen que tranquilo. Después de esto consulté a un compañero mío de equipo que era neutral en todo esto. Me dijo: 'Alberto, antes de que se te quede cara de tonto a ti, que se le quede a él'. El primero en arrancar fue Cadel Evans. Luego Van der Broeck y dije: 'esta es la mía'. Les pasé a los dos y llegué solo a meta. Me quedé delante de nuevo de Lance en la general. Había una tensión en el autobús...", relató el exciclista español.

Tras esto, "al día siguiente dijo Johan si alguien tenía algo que decir", y entonces explotó todo. "Lance Armstrong dijo que yo no había respetado la táctica del equipo. Le corté: 'Si tú quieres respeto, eres el primero que tienes que darlo. Me lo has faltado a mi desde el principio de año como a todo el equipo'. Me cortó él y dijo: 'OK, Pistolero'. Después todos bajaron del autobús y nos quedamos solos. Se acercó y me dijo: 'Don't fuck me (no me jodas)'".

