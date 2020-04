Las mejores bicicletas estáticas para pasar el confinamiento

Hacer deporte, adelgazar y cuidar de nuestra salud es posible durante la cuarentena. Y más con la temporada de playa más cerca que lejos. No poder salir de casa no es excusa para no hacer deporte. Y aquí tienes la prueba, para todos los bolsillos y capacidades físicas.

Asequible y silenciosa



La Tecnovita de BH es una de las más asequibles y mejor valoradas del mercado. Muy fácil de montar y manejar, ocupando muy poco espacio. Tiene un sistema de doble transmisión exclusivo y es muy silenciosa.





Una bicicleta diferente



La SportPlus SP-RB-9900-iE es una bicicleta diferente. No es la típica estática de casa, pero si tienes un cuarto disponible, debes tenerla muy presente entre tus opciones. Te sientas a un nivel más bajo y puedes disfrutar de 24 programas preinstalados. Aguanta 150 kilos de peso, así que si eres muy obeso y no te va mucho lo de andar en bicis normales, esta puede ser tu mejor elección.

Calidad, resistencia y con APP



Una bicicleta alemana de calidad es la Sportstech ESX500. Te ofrece incluso vídeos en directo con una App. Multijugador. Aguanta a personas de hasta 120 kilos sin problemas y tiene 16 niveles de resistencia y sistema de freno magnético.

Nivel premium



La Zzxxo son ya palabras mayores y no hay más que verla. Esta bicicleta estática sirve tanto para un gimnasio casero como para uno profesional. Tiene sensores de pulso, un monitor digital y un diseño de resistencia magnética no táctil con sistema de transmisión por correa que lo hará todo mucho más suave y silencioso. Es más, seguramente desde otra habitación pegada de la casa ni se enteren de que la estás usando.

Elegancia y funcionalidad



La Klar Fit es la bicicleta estática más original que vas a encontrar. Su diseño es tan elegante que parece un mueble de oficina, pero no, estamos ante una bici de fitness que te puede dar mucho juego. Aguanta 100 kilos de peso y te permite, mejor que ninguna otra, estar disfrutando cómodamente de la lectura del periódico, un ebook, trabajando con tu portátil o viendo tu serie favorita. Perfecta para un despacho.