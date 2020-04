Cintas de correr: Las mejores de Amazon para tu casa

Que no podamos salir de casa tanto como nos gustaría ya no es excusa para no hacer deporte sin riesgos. Recientemente te ofrecimos las mejores bicicletas estáticas del mercado, pero ahora tienes aquí la prueba para todos los bolsillos con las mejores cintas de correr para pasar el confinamiento sin necesidad de abandonar tu hogar. Estos son algunos de los modelos que destacan en el mercado:



Eficacia para andar ligero o correr suave

La CitySports es una cinta eléctrica con motor de 440W, perfecta para quemar calorías a buen precio. Ocupa muy poco espacio al recogerla y tiene una pantalla contador a ras de cinta. Su ritmo de velocidad va desde el kilómetro hasta los seis.

Perfecta para tu gimnasio casero

La Kanavi es una cinta eléctrica plegable con pantalla LCD y soporte para tu móvil o tablet. Tiene 500W de portencia y velocidad hasta 12 km/h. Cuenta con 12 programas automáticos y su manejo es fácil e intuitivo.

Un paso más

La Maxxus TX4.2 también es plegable y con óptima amortiguación y disco silencioso. Motor con una potencia de 1,75Hp y velocidad máxima de 16 km/h. Además tiene altitud ajustable a 12%. Cuenta con 36 programas para poder ajustarlos a tus necesidades.

La Premium

La Zixin es para alguien que pretende usarla a largo plazo y no quiere dejar nada por atar. Esta cinta de correr plegable tiene un tamaño de 148x65x125cm. Mínimo ruido y potencia máxima, ideal para hacer ejercicio en casa sin molestar a los de otras habitaciones. Tiene llave de seguridad y botón de parada de emergencia. Destaca su diseño moderno.

