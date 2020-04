La banca vuelve a adelantar al día 21 el pago de pensiones

Los bancos españoles han puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a sus clientes de más edad, como adelantar, como ya hicieran en marzo, el pago de pensiones de la Seguridad Social, que tradicionalmente se efectúa el día 25 de cada mes, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Tras la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, las entidades financieras españolas optaron por potenciar sus canales digitales y telefónicos, a fin de reducir los desplazamientos innecesarios de sus clientes, especialmente los de mayor edad. Entre otros servicios, varias de ellas decidieron adelantar unos días el pago de pensiones, operación que repiten ahora en abril.

Aunque el Santander mantiene el pago de pensiones el 25, cuenta con un programa específico de ayuda a los mayores, a los que ofrece una carencia de tres meses en el pago del paquete básico de su Plan Senior.

Este Servicio Senior incluye, por nueve euros al mes, un equipo de tele-asistencia o botón de socorro para cualquier tipo de emergencia; un seguro garantía para accidentes en caso de quemaduras, fracturas, traumatismos y otros, y tres servicios de apoyo o asistencia ("manitas" tecnológico, asistente telefónico 24 horas y un servicio de optimización de recibos).

Los clientes senior, tendrán, además, la tarjeta de débito totalmente gratuita, con el objetivo de que puedan retirar efectivo de los cajeros y sin necesidad de desplazarse a la oficina.

Caixabank se adelanta al resto y abonará mañana su pensión a 1,8 millones de clientes, que no tendrán que esperar al día 25. Adicionalmente, el banco no devolverá los recibos básicos de los clientes mayores de 65 años (suministros de luz, agua, gas, etc.), aunque su cuenta bancaria se encuentre en descubierto.

Bankia también abonará el 21 de abril las pensiones, a lo que se añade el servicio personalizado "Estamos a tu lado", para evitar que los clientes de más de 65 años salgan de casa durante los próximos dos meses a realizar las compras básicas.

El servicio de "Telefarmacia 24 horas" permite al cliente que le lleven a su domicilio un par de pedidos de farmacia al mes hasta el 7 de junio, incluso recogiendo previamente la receta médica en sus hogares.

Además, la iniciativa "Te hacemos la compra" les permite recibir en casa dos pedidos de mercado o supermercado; asimismo, se ha habilitado un teléfono exclusivo para clientes en el que realizar consultas sobre salud y disponer de apoyo psicológico.

Bankinter, al igual que BBVA, Cajamar y Sabadell, ha vuelto a adelantar la fecha de abono de las pensiones a sus clientes, para situarla este mes en el día 21 de abril, dentro de las medidas que forman el plan de choque puesto en marcha para mitigar los efectos económicos generados por el coronavirus entre determinados colectivos de clientes.

La banca cooperativa Cajamar ofrece, además del adelanto al 21 de abril del pago de la pensión un servicio de gestores, que se pondrán en contacto con los clientes para informarles de los datos correspondientes a su pensión de este mes de abril sin que tengan para ello que desplazarse a su oficina.