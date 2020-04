Un estudio calcula que unos 70.000 enfermeros podrían haberse contagiado

Alrededor de 70.000 enfermeros podrían haberse contagiado de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según una macroencuesta impulsada por la Organización Colegial de Enfermería de España, que revela además que unos 20.000 están en cuarentena.

Así lo expone el primer avance de este estudio, titulado "Impacto del Covid-19 en la profesión enfermera", en el que han participado 7.500 profesionales del sector; de ellos, el 22,7% se ha hecho el test, de los que casi un tercio (el 32,2%) ha dado positivo en Covid-19, lo que podría traducirse en que 18.400 enfermeros tienen la confirmación de estar infectados.

Tres de cada cuatro positivos, el 76,2%, creen que contrajeron el virus prestando asistencia sanitaria: el 35,1% por la falta de equipo de trabajo o material adecuado y el 41,1% por el cuidado de pacientes no diagnosticados.

No obstante, la cifra de contagios entre este colectivo podría ser mucho mayor, ya que el 27,9% de los entrevistados dice haber tenido o tener síntomas de coronavirus, lo que podría suponer que en torno a 70.000 han estado potencialmente contagiados.

Un 7,9% se encuentra en cuarentena fuera de la asistencia (alrededor de 19.700 profesionales); el 5% asegura haber superado ya la enfermedad y ese mismo porcentaje refiere tener síntomas y seguir trabajando.

Sobre ello, la Organización llama la atención sobre que no a todos se les ha realizado el test, por lo que no se puede confirmar si son positivos o no.

Esta macroencuesta, cuyos resultados globales se darán a conocer próximamente, trata de dar a conocer la realidad que están viviendo trabajadores en los hospitales, centros especiales de atención y de salud y residencias y centros sociosanitarios, para evaluar riesgos y contagios y adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerles.