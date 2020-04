Los deportistas FER readaptan su ruta hacia los Juegos de Tokio

Entre la incertidumbre y la necesidad de noticias. Con más dudas que seguridades. Así se encuentran muchos deportistas del Proyecto FER que, entre los meses de marzo y junio, iban a buscar la clasificación para los Juegos de Tokio. En la actualidad, al margen de saber que la cita olímpica se ha aplazado hasta el verano de 2021, sólo el atletismo ha ofrecido informaciones concretas. El rey de los deportes es una excepción. En el resto, tras los efectos del covid-19, todavía se desconocen los criterios, requisitos y calendarios que van a marcar el nuevo camino hacia Tokio. Repasamos todos los casos.

Atletismo: el contador volverá a ponerse en marcha el 1 de diciembre

Antes de que la crisis del coronavirus lo paralizara todo, los atletas ya sabían que disponían de dos vías para alcanzar el pasaporte olímpico. El criterio prioritario era la obtención de la mínima. Además, la Federación Internacional (IAAF) había abierto una segunda ventana, la que premiaba la regularidad. Antes de la irrupción del covid-19, el periodo en el que se iban a considerar los resultados y registros conseguidos iba desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. En concreto, se tendrían en cuenta las cinco mejores marcas establecidas durante el citado intervalo.

No obstante, durante la pasada semana, la IAAF tomó una importante decisión.Ante la incertidumbre reinante, ha inhabilitado el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de noviembre. En el caso de que, durante este verano, aún se reactiven las competiciones, no valdrá ninguna marca de cara a Tokio. Es decir, el contador para la clasificación olímpica volverá a ponerse en marcha el 1 de diciembre.Y se extenderá durante 7 meses, hasta el 29 de junio.

Por lo que respecta a los atletas FER, ya clasificado el triplista Pablo Torrijos, quien consiguió la mínima olímpica a finales de febrero, otros cuatro deportistas atesoran, en mayor o menor medida, opciones de competir en los Juegos Olímpicos. Quien mejor lo tiene es Eusebio Cáceres. En la longitud masculina, la participación en Tokio será de 32 saltadores. La mínima exigida es 8,22m. Eusebio se encuentra ahora en la 19ª plaza del ranking. Es decir, el atleta de Onil puede ser moderadamente optimista. Al igual que Cáceres, si hoy se cerrara la clasificación olímpica, también accederían a Tokio Jorge Ureña (ocupa la 16ª posición de los 24 decatletas que estarán en la cita olímpica) y Fátima Diame (puesto 28º de las 32 saltadoras de longitud que competirán en la capital japonesa). Más complicado lo tiene Enrique Llopis(en los 110m vallas, se clasifican 40 deportistas. El atleta de Bellreguard se encuentra en la 53ª plaza del ranking mundial).



El judo, pendiente del Europeo

A finales de agosto, está previsto la disputa del Campeonato de Europa en París. Aunque todavía hay cuatro meses por delante, su celebración parece muy complicada. A principios de mayo, se conocerá la decisión definitiva.

Judo: Ana Pérez Box y Julia Figueroa necesitan certificar sus billetes

En condiciones normales, los judocas estarían ultimando la preparación para el Campeonato de Europa, previsto del 1 al 3 de mayo en Praga. Después, el proceso clasificatorio para Tokio se cerraría con el Grand Slam de Bakú y con el Master de Doha. A finales de mayo, se conocerían todos los deportistas que competirían en la capital nipona. Julia Figueroa y Ana Pérez Box tenían su pasaporte olímpico muy encaminado. Julia, una de las caras nuevas del FER 2020, es quinta en el ranking de menos 48 kg. No obstante, mantiene una dura batalla con otra aspirante española, la madrileña Laura Martínez. Por su parte, Ana Pérez es séptima en menos de 52 kg y también acumula muchas opciones.

De momento, la Federación Internacional de judo ha suspendido oficialmente todos los eventos hasta finales de junio. Tras la cita olímpica, a finales de septiembre estaba previsto el Grand Prix de Zagreb. Y en octubre, el Grand Prix de Uzbekistán, el Grand Slam de Brasilia y el Grand Slam de Abu Dhabi. No obstante, en la actualidad, todo son dudas. Ana y Julia esperan una reorganización del calendario.



Natación: A la espera de saber si se respetan las mínimas olímpicas

Si la crisis sanitaria mundial del coronavirus no hubiera existido, Lidón Muñoz estaría celebrando su clasificación oficial para los Juegos de Tokio. La castellonense tenía previsto firmar tal hito durante el primer fin de semana de abril, en el Open de Primavera, evento que iba a disputarse en Sabadell. Lidón había logrado lo más difícil. En diciembre, alcanzó la mínima olímpica en el Open de Ámsterdam. Para certificar plenamente su presencia en la capital nipona, le bastaba con ser en Sabadell una de las dos mejores españolas en la prueba de los 100m libre. Un reto muy factible.

"La gran duda que tenemos es si nos respetarán la preclasificación que conseguimos a finales de 2019 en Ámsterdam. Desde luego, sería lo más lógico y justo. No entendería que la Federación Española obviara todo lo logrado hace unos meses y nos obligaran a empezar de cero. Y más, después de que el Comité Olímpico Internacional haya abogado por respetar las clasificaciones que ya se hubieran alcanzado con anterioridad al parón. Repito, estamos a la espera. Lo que sabemos es que, por supuesto, el Campeonato de Europa, que iba a desarrollarse en Budapest a mediados de mayo, no se celebra y que en España se han cancelado todas las competiciones de verano. Es decir, como pronto, hasta noviembre, no tenemos nada", explica Lidón.

Gimnasia rítmica: cuatro billetes individuales por asignar

En septiembre de 2019, Polina Berezina dio un notable salto de calidad en el Campeonato del Mundo celebrado en Bakú. La gimnasta de origen ruso, pero afincada desde muy pequeña en la población alicantina de Guardamar del Segura, finalizó en una meritoria 22ª plaza (sólo las 16 primeras lograban la clasificación para Tokio de forma directa). Quedan cuatro pasaportes olímpicos por asignar. Si la pandemia del covid-19 no se hubiera desatado, el mes de abril estaría resultando apasionante por la celebración de las cuatro Copas del Mundo que iban a conceder tres plazas más. El último billete para la competición olímpica individual saldría del Campeonato de Europa (21-24 de mayo, Ucrania).

Teóricamente, Polina sigue siendo la principal baza para que la rítmica nacional tenga presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio durante el verano de 2021. "A falta de confirmación oficial, parece que la Federación Internacional está por la labor de respetar todo este plan que estaba trazado antes del covid-19. Es decir, que haya cuatro Copas del Mundo, de las que saldrían tres clasificadas, y que se celebre el Europeo, que concedería el último billete olímpico. Lo que no sabemos es si será a finales de año o si no habrá nada hasta 2021", indica Berezina.

Vela: La Federación Española ha de replantearse sus criterios clasificatorios

Dos eran los eventos que la Federación Española había considerado como los acontecimientos selectivos que iban a determinar al regatista español que competiría en clase RS:X masculina durante los Juegos de Tokio. El primero de estos dos torneos sí pudo disputarse. Fue el Campeonato del Mundo. Se celebró en Australia a finales de febrero. De un total de 70 participantes, Iván Pastor acabó en la 27ª plaza. Además, fue el segundo de los seis regatistas españoles presentes en el certamen mundialista. El segundo y definitivo evento clave era la prestigiosa Regata Internacional Princesa Sofía de Mallorca. Iba a desarrollarse durante la última semana de marzo. Ya no dio tiempo.

En consecuencia, la Federación Española ha de volver a definir el calendario y los criterios que determinarán al regatista español de RS:X que viajará a Tokio durante el verano de 2021. El deportista FER Iván Pastor espera noticias. Sólo sabe que el Campeonato de Europa, que estaba programado en Atenas del 10 al 15 de mayo, tampoco se va a disputar. Es posible que se recupere en octubre. Sólo es posible. Otra de las muchas incógnitas.