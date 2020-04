Nuevas 'víctimas' en el circuito europeo

El Circuito Europeo de Golf anunció la cancelación definitiva del BMW International Open y el Open de Francia, y el aplazamiento del Open de Escocia, perteneciente a las Rolex Series, "debido a la continua amenaza que representa la propagación del coronavirus".

El BMW International Open debía de jugarse del 25 al 28 de junio en Golfclub Munchen Eichenried, en Múnich (Alemania), mientras que el Abierto francés, el Open nacional más antiguo del continente, estaba programado para una semana después (2-5 de julio) en Le Golf National, y cuya celebración ya estaba descartada tras el anuncio del pasado lunes del presidente de la República Emmanuel Macron de no permitir eventos con público de forma masiva hasta al menos mediados de julio.

Por otro lado, el Open de Escocia, uno de los ocho torneos de las Rolex Series, estaba fijado en el calendario del 9 al 12 de julio. "Se están llevando a cabo conversaciones para reprogramarlo", advirtió el Circuito Europeo.

El director ejecutivo del Circuito Europeo, Keith Pelley, quiso enviar un mensaje de "optimismo". "Realmente espero que de ahora en adelante la información que les envíe en relación con nuestro calendario 2020 será positiva", señaló en la web del organismo.

"No podemos comprometernos enérgicamente con una fecha de inicio porque, como he dicho muchas veces, no reanudaremos la actividad hasta que sea seguro y se nos permite hacerlo. Ya tenemos 14 semanas sin torneos, pero esos tres meses y medio también son el momento en que la situación global puede comenzar a mostrar signos de mejora", añadió.

