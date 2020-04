Un ciclista australiano se salta la cuarentena en España

Por desgracia no es la primera vez que alguien rompe las medidas de confinamiento en España por el coronavirus, pero que esta imprudencia la haga un deportista de élite no es tan común. Y esto es lo que ha ocurrido con el ciclista Rohan Dennis, quien en un acto censurable, decidió romper su cuarentena y mofarse además en las redes sociales.

El australiano, residente en Girona, subió a su cuenta de Instagram una foto en el coche en la carretera junto al siguiente comentario. "Día 34: se quebró y salió de la casa. # Covid19 puede chuparme el culo y # cuarentena". Un mensaje que provocó las críticas de algún seguidor y al que no tardó en responder después el ciclista del equipo Ineos. "O podría mostrar la realidad de cómo es la situación y no ser uno de tus adorados drones que muestran su 'mundo perfecto' como un atleta de élite ¿Cuál te gustaría, real o falso?, le contestó el ciclista a un usuario que le recriminó su actuación en redes. "Imagínense si todos vivieran en su mundo ideal que no podemos decir lo que pensamos y mostrar nuestras emociones".

Tal y como indica el portal 'cyclingnews', su equipo ha declinado hacer una valoración de momento y el propio corredor ha cancelado algunas de sus cuentas en redes sociales por la polémica.