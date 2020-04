La estrella del rugby Mitch Cronin muere en la piscina de su casa

La tragedia sacudió el pasado viernes al rugby australiano. Mitch Cronin, jugador de los Wynnum Manly Seagulls y uno de los jugadores más famosos de la Liga Australiana de Rugby, murió ahogado en la piscina de su domicilio.



El cuerpo de jugador, de apenas 27 años, apareció sin vida al parecer debido a un infarto (algo que debe confirmar la autopsia) después de que éste realizará su habitual entrenamiento de pesas en su domicilio, obligado por la crisis del coronavirus.





We are devastated by the passing of our captain Mitch Cronin and we send out love to Chris, Andrea, Ben, Amy and the Cronin family.https://t.co/NZ5AERmjNv pic.twitter.com/wvrr8DtJsf