José Luis de Santos: "Suspender la temporada sería caótico"

José Luis de Santos (Segovia, 1968) preside con preocupación la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) en estos tiempos dramáticos por la pandemia del coronavirus. Dirige un colectivo dentro de un deporte de futuro incierto, que se entrena en su casa y que ve una luz al final del túnel con el nuevo calendario anunciado por la UCI.

"La salud es lo primero", proclama el presidente de un colectivo que sabe que la decisión está en manos de un virus tan invisible como devastador. "La suspensión de la temporada sería el caos", asegura. "Estamos muy preocupados porque los equipos pasan por una situación de crisis muy importante. No hay carreras, no tienen repercusión mediática en televisión y las inversiones en esa situación no son rentables para los patrocinadores. Por ejemplo, el CCC polaco vende zapatos y tiene todas las tiendas cerradas, se queda sin recursos. Tenemos un posible calendario, pero la situación es muy delicada".

"La UCI ha hecho un calendario a largo plazo con posibles fechas con el fin de reactivar el ciclismo, pero siempre dependiendo de la evolución de la pandemia", sigue explicando. "Es difícil pensar ahora. Los ciclistas ven las nuevas fechas con ilusión, les puede motivar, pero todo depende de un tema de salud que no sabemos cómo va a evolucionar"

Suspender la temporada sería "caótico" para el ciclismo, según comenta: "Sería caótico, algo muy complicado. Hay un grupo de trabajo de la UCI con los equipos y la Asociación Internacional de Corredores (CPA) para estudiar la problemática actual. Los equipos están en apuros para mantenerse, si no hay calendario la situación sería caótica. Dependemos de las carreras del World Tour, de los "Monumentos" y las grandes Vuelta".

Y admite que el gran salvavidas sería el Tour, incluso con algún equipo más. "El Tour es, como los Juegos Olímpicos o el Mundial de fútbol, un acontecimiento de vital importancia por su repercusión mediática, crucial para los equipos, que dependen en gran medida de esta carrera. Tenemos la suerte de que mientras los otros eventos se celebran cada 4 años, el Tour es anual, como Giro y Vuelta. Tenemos la ilusión de que se puedan hacer, pero no se puede saber".

"Si el Tour lo corren 2 equipos más se garantizaría su continuidad en el pelotón para 2021 y se salvarían muchos puestos de trabajo. Se pidió antes de la pandemia, sería importantísimo. Los organizadores redujeron el número de participantes para evitar caídas, pero ampliarlo ahora sería beneficioso, y más en este momento", argumenta.

José Luis de Santos habla de cómo están viviendo la pandemia los ciclistas: "Los corredores son optimistas por naturaleza y además muy profesionales. Todos tienen ganas de salir a entrenarse por las carreteras, de eso depende su salario, y mientras trabajan en sus casas para tratar de mantenerse en la mejor forma posible".

"Propusimos al Gobierno al principio, cuando estaba empezando el estado de alerta, cuando aún no había calendario, poder salir a entrenarnos, pero cuando se suspenden las competiciones al menos hasta el 30 de junio quedamos supeditados, como todo el mundo, al Ministerio de Sanidad. Ahora la Federación Española de Ciclismo, junto con otras federaciones, están negociando con el CSD para ver la posibilidad de que los profesionales pudieran salir a entrenarse con un permiso".

No obstante, De Santos admite que la salud es lo primero. "Por eso semanalmente nos reunimos con la UCI por videoconferencia, analizamos la problemática y nos ponemos al día. Es un año trágico para la sociedad y será complicado, pero veremos qué ocurre. Manda un tema de salud que nos afecta a todos".